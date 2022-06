Deston, la carte la plus grande et la plus dense de PUBG : Battlegrounds

PUBG : Battlegrounds va accueillir Deston le 13 juillet prochain.

Tout au long d’un affrontement sur Deston, les joueurs de PUBG : Battlegrounds feront l’expérience de décors urbains denses avec de grands bâtiments verticaux, de collines ondulantes, de plaines et de marécages nouvellement conçus. La carte de 8×8 a pour but de trouver le juste milieu entre un gameplay amusant et une immersion dans des champs de bataille réalistes.

A sneak preview of Deston and how the world will be different to the previous maps! Knowing your battlegrounds will surely give you the upper hand in combat. pic.twitter.com/BA7wgCVzyM

— PUBG: BATTLEGROUNDS (@PUBG) June 27, 2022