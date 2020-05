Destiny 2 remanie ses équipements pour encourager à tester

Destiny 2 est un jeu globalement très réussi mais plusieurs aspects pourraient être améliorés. C'est le cas notamment de la gestion de l'équipement. Le système en place n'encourage pas à tester de nouvelles pièces. Une situation à laquelle Bungie souhaite remédier.

Bungie s’apprête à résoudre l’un des problèmes présents depuis le lancement de Destiny 2 : ce système qui décourage presque d’essayer de nouveaux équipements. Pour ce faire, le studio a procédé à un certain nombre de modifications et ajustements autour des armes et des armures. De quoi relancer l’intérêt sur cet aspect et offrir aux joueurs davantage de liberté pour tester tel ou tel item fraîchement acquis.

Bungie annonce un remaniement complet au niveau de l’équipement

Ainsi, à partir de la saison 11 qui démarre en Juin, les armures et les armes auron un niveau de Puissance maximum pour les infusions utilisées pour augmenter leur efficacité. La majorité des items Légendaires auront une limite suffisamment élevée pour qu’ils restent utiles dans vos activités de haut niveau pendant une année. Après cela, il vous faudra passer à un équipement plus récent pour rester efficace. Les armes exotiques n’auront quant à elles pas de limite, précisait Bungie. Il y aura aussi des niveaux plus élevés pour les armures et les armes que vous pouvez récupérer dans les raids du Jardin du Salut ou du Dernier Vœu. Mais là encore, vous devrez tout au tard changer d’équipement.

Avec la saison 11, le jeu vous obligera presque à changer régulièrement d’équipement

Ces limites n’auront pas d’effet tangible sur le gameplay avant la saison 12. Et il est tout à fait possible que vous voyez tel ou tel item que vous adorez revenir en état de grâce dans de futures saisons. Cela étant dit, Bungie le clame haut et fort : les joueurs devront passer régulièrement à autre chose avec leur stuff. Pour l’heure, il n’est pas extraordinaire de voir des joueurs garder leur casque ou leur arme préférée indéfiniment. Ces modifications permettront au gameplay une “évolution progressive” qui encourage la découverte de nouveaux équipements sans obliger le studio a introduire des armes extrêmement puissantes. Autrement dit, Bungie veut préserver la fraîcheur de Destiny 2 et pour ce faire, il vous faudra régulièrement changer votre équipement. Avec tout ce que cela implique.