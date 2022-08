Destiny 2 part à la rencontre des univers de Fortnite et Fall Guys

Fortnite et Fall Guys collaborent avec Destiny 2 de Bungie pour célébrer l'arrivée du MMOFPS sur l'Epic Games Store.

Pour la toute première fois dans l’histoire du Battle Royale d’Epic Games, des personnages de Fortnite vont apparaître dans un autre jeu. Les skins Drift, Black Knight et Oblivion ont tous été repensés pour figurer dans Destiny 2 en tant que nouveaux Gardiens, et représentent respectivement l’Arcaniste, le Titan et le Chasseur. A noter que les joueurs qui achètent Destiny 2 sur l’Epic Games Store avant le 30 août à 19h obtiendront gratuitement le pack d’Événement 30ème anniversaire (nouveau donjon, lance-roquettes exotique Gjallarhorn, catalyseur et ornement, nouvelles armes inspirées des anciens mondes de Bungie, ensemble d’armure de l’écho descendant, ensemble d’ornements de mode urbaine de Bungie, ensemble d’ornements inspirés de Marathon, ornement de casque unique, passereaux exotiques, vaisseau exotique, emblèmes, revêtements, interactions et bien plus encore).

Destiny 2 dans Fortnite

En provenance directe du monde des Gardiens, les légendes de la lumière et de l’obscurité, le commandant Zavala, Ikora Rey et l’Exo Stranger débarquent dans Fortnite avec de nouveaux éléments cosmétiques comme des back blings, des pioches et des planeurs passereau, ainsi qu’une nouvelle Île Fortnite inspirée par la carte bien connue de l’Épreuve de Destiny 2, Javelot-4, développée par l’équipe de créateurs PWR. L’île Javelin-4 est plus qu’un simple remake. Cette île propose un gameplay de type “mode contrôle” que les Gardiens connaissent bien, mettant votre équipe au défi de s’emparer des points de contrôle. Plus votre équipe détient de points de contrôle, plus le multiplicateur de score de votre équipe est élevé lorsqu’elle élimine un adversaire de l’autre équipe. Capturer un point de contrôle augmente également le score de votre équipe. La première équipe à atteindre un score de 200 gagne !

Destiny 2 dans Fall Guys

Des éléments cosmétiques sur le thème de Destiny seront disponibles à partir du 17 septembre prochain dans Fall Guys sous la forme de tenues basées sur les Titans, les Chasseurs et les Arcanistes, ainsi qu’une nouvelle célébration “Ramen épicé” et d’autres accessoires.