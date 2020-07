Destiny 2 : l’extension Au-delà de la Lumière est repoussée de deux mois

Le premier chapitre d'une nouvelle trilogie d'extensions pour Destiny 2 voit sa période de sortie passer de septembre à novembre prochain afin d'améliorer la qualité et l'expérience de jeu.

Initialement prévue le 22 septembre prochain, la prochaine extension de Destiny 2 par le studio indépendant américain Bungie ne sera finalement disponible que le 10 novembre 2020 sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia (puis sur PS5 et Xbox Series X) : “En tant que premier chapitre d’une nouvelle trilogie d’extensions, Au-delà de la Lumière est le début d’une nouvelle ère de Destiny 2. Nous avons une histoire puissante à raconter et de nouvelles fonctionnalités incroyables que nous sommes vraiment ravis de faire découvrir aux joueurs. Comme toujours, notre objectif est de faire l’extension la plus cool et la plus divertissante que nous puissions faire pour nos fans. À cette fin, nous faisons ce qui est le mieux pour le jeu et déplaçons la date de lancement. Les derniers mois ont été un défi et continueront de l’être pendant cette pandémie. Nous avons appris à créer ensemble d’une nouvelle manière, en travaillant séparément les uns des autres. Malgré ces obstacles, nous sommes toujours attachés au même niveau de qualité que nos fans attendent. Au cours des prochaines semaines, nous dévoilerons plus en détail ce sur quoi nous travaillons pour Au-delà de la Lumière et ce que cela signifie également pour la Saison de l’Arrivée, qui se poursuivra jusqu’au 10 novembre. Au-delà de la Lumière prépare le terrain pour un avenir incroyable dans Destiny 2 et, bien que cela arrive plus tard que prévu, nous sommes ravis de poursuivre ce voyage avec vous en novembre.”

Au-delà de la Lumière (Beyond Light), l’extension de Destiny 2 en vidéo