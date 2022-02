Destiny 2 : La Reine Sorcière, plus d’un million de joueurs ont précommandé l’extension

Désormais lié à Sony Interactive Entertainment sans être rattaché aux PlayStation Studios, tout en gardant son indépendance ainsi qu’un contrôle total sur la gestion de ses licences, le studio américain Bungie savoure le succès total de son FPS multijoueur et l’attente derrière la nouvelle extension de Destiny 2. Prévue pour le 22 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC (Steam), La Reine Sorcière a déjà été précommandé par plus d’un million de joueurs, un chiffre qui devrait d’ailleurs encore augmenter d’ici les prochains jours et permettre à la nouvelle structure multimédia de Sony d’enregistrer un nouveau record depuis les débuts de la licence.

Thank you to the more than ONE MILLION Destiny players who have pre-ordered Destiny 2: The Witch Queen.

With your incredible support, it’s on track to be the most pre-ordered expansion in Destiny 2 history.

See you on 2.22.22, Guardians! pic.twitter.com/1fFzAWyV30

— Destiny 2 (@DestinyTheGame) February 1, 2022