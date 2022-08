Destiny 2 : Éclipse, l’avant-dernier chapitre de la saga de Lumière et Ténèbres

Bungie dévoile les premières informations concernant l'extension Éclipse de Destiny 2.

Dans l’histoire de Destiny 2 : Éclipse, Calus revient de sa communion avec le Témoin, et prend son armée reformée, appelée la Légion des Ombres, et envahit Neptune. Nous apprenons que depuis l’effondrement, une branche distincte de l’humanité s’est épanouie sur la planète lointaine, notamment au sein d’une ville éclairée au néon appelée Neomuna. La ville est protégée par une caste de guerriers appelée les Cloudstriders, qui remplissent un objectif similaire pour la civilisation de Neptune à celui des Gardiens sur Terre.

Les joueurs du “MMOFPS” free-to-play de Bungie peuvent s’attendre à explorer une métropole futuriste tout au long des événements de l’extension Éclipse, en affrontant la Légion de l’ombre avec les nouveaux pouvoirs de Strand. Ce dernier ensemble de sous-classes donne de nouveaux outils aux Gardiens, notamment un grappin qui peut s’accrocher aux espaces qui séparent les réalités, et se balancer vers pratiquement n’importe quelle destination. En plus du grappin, chaque classe a de nouveaux atouts à découvrir. Les Arcanistes deviennent des maîtres télékinétiques qui lancent des missiles qui s’entremêlent pour former des fils de destruction tourbillonnants partout où ils frappent. Les Titans peuvent faire apparaître de longues griffes qu’ils peuvent utiliser pour déchiqueter leurs adversaires. Et les Chasseurs ont accès à une super-fléchette à corde.

Un trailer pour Destiny 2 : Éclipse (Lightfall)

Les Gardiens auront vraisemblablement besoin de ces nouveaux pouvoirs pour affronter les ennemis qui les attendent. En plus des nouveaux guerriers de la Cabale imprégnés des Ténèbres, une nouvelle unité Pyramide arrive avec les forces de Calus, à savoir Le Tourmenteur, un ennemi imposant qui brandit une faux en combat, et qui est clairement conçu pour perturber une bataille avec une force écrasante.

Destiny 2 : Éclipse du studio américain Bungie sera disponible le 28 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Google Stadia et PC (Steam/Epic Games Store/Windows Store).

Destiny 2 : Éclipse et ses différentes éditions

Destiny 2 : Éclipse – Édition Standard

Extension Éclipse

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau pouvoir : Filobscur

Nouvelle destination : Neptune

Nouveau raid

Nouveaux équipements exotiques

Accès à la saison 20

Déverrouillages instantanés avec la précommande

Spectre exotique

Emblème légendaire

Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel

Extension Éclipse

Nouvelle campagne + Mode Légendaire

Nouveau pouvoir : Filobscur

Nouvelle destination : Neptune

Nouveau raid

Nouveaux équipements exotiques

Accès aux saisons 20, 21, 22 et 23

Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent, catalyseur et ornement

Passereau exotique d’Éclipse

Clé de donjon d’Éclipse

Magot secret de Rahol x4 (un par Saison, Saison 20-23)

2x alliage ascendants

3x éclats ascendant

1 cryptage exotique

5x modules d’amélioration

1 objet cosmétique exotique

Déverrouillages instantanés avec la précommande

Fusil automatique exotique Tempête de vif-argent

Interaction exotique

Spectre exotique

Emblème légendaire

Édition Collector de Destiny 2 : Éclipse

Destiny 2 : Éclipse + Pass Annuel

Bande-son originale de Destiny 2 : Éclipse

Réplique de Pouka de 20 cm avec lumières LED et support

Livres de légendes de l’Avant-garde

Lettre de Zavala

Mini lithographie

Sticker vinyle

Emblème exclusif de l’Édition Collector

Code de réduction de 10% sur le Bungie Store pouvant être utilisé sur un achat futur pendant la Saison du Butin

Season of Plunder, la nouvelle saison de Destiny 2

La nouvelle saison de Destiny 2 s’étendra jusqu’au 6 décembre prochain avec une foule de nouvelles activités, des pirates, et la possibilité de se transformer en boulet de canon pour faire des raids et endommager les navires de vos ennemis. Season of Plunder commence par la libération d’Eramis de sa prison, le rassemblement d’un groupe de cabales et de pirates, et le départ à travers la galaxie pour chasser des reliques et des trésors. Le pourquoi est un mystère que vous devrez découvrir, mais il suffit de dire que les reliques ont des liens avec les Ténèbres, donc quoi que veuille Eramis, ça ne peut pas être bon.