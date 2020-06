Destiny 2 : Bungie dévoile ses plans à long terme avec trois extensions pour 2020, 2021 et 2022

D'ici les trois prochaines années, les contenus additionnels Au-delà de la Lumière (Beyond Light), La Reine Sorcière (The Witch Queen) et Éclipse (Lightfall) vont enrichir le lore de la licence Destiny.

En plus de l’An 4 et de la Saison de l’Arrivée, Destiny 2 va encore être soutenu par les équipes du studio indépendant américain Bungie avec des extensions payantes au lieu de basculer sur un nouvel opus et donc une nouvelle suite. Cela va d’ailleurs commencer dès la rentrée, plus précisément le 22 septembre prochain, avec Au-delà de la Lumière sur PS4, Xbox One, Google Stadia et PC via Steam. Les Gardiens (Titans, Arcanistes et Chasseurs) seront appelés à visiter la lune gelée de Jupiter, Europe, alors qu’une nouvelle puissance est née dans le Vaisseau Pyramide, à savoir Vigris (l’union des maisons fractionnées des Déchus sous la bannière de la Kall des Ténèbres déchue). La visite de l’établissement BrayTech de l’Âge d’or permettra de découvrir de nombreux secrets.

Ancrés dans les Ténèbres, les Gardiens devront maîtriser le mystérieux pouvoir Stase pour dominer certains combats avec les puissances cryo-électrique, solaire et abyssale. A noter que la Crypte de la pierre enfouie d’Europe sera un nouveau raid pour six personnes. En 2021, les joueurs croiseront le chemin de Savathûn, la sœur d’Oryx qui actuellement à la tête des Corrompus, dans La Reine Sorcière. Enfin, en 2020, c’est Éclipse qui attendra les joueurs. Bungie rappelle néanmoins que ce dernier dispose d’un nom provisoire. Si tout changera chaque année, les personnages, comptes et progressions seront conservés à travers les systèmes de jeu.

Les différentes éditions de Destiny 2 : Au-delà de la Lumière

En précommandant Destiny 2 : Au-delà de la Lumière dès maintenant, les joueurs peuvent accéder instantanément à une coque exotique de Spectre spéciale et à un emblème légendaire.

Destiny 2 : Au-delà La Lumière – Edition Deluxe

Extension Destiny 2 : Au-delà de la Lumière + Un an de contenu saisonnier (4 saisons au total)

Interaction exotique “On ne bouge plus !”

Fusil à impulsion exotique “Trop long à expliquer” avec catalyseur exotique et ornement

Passereau exotique “Tout autre ciel”

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière – Edition Collector (exclusivité Bungie Store)

Au-delà de la Lumière – Édition Digitale Deluxe (code numérique uniquement)

Réplique d’Éclat des Ténèbres lumineuse

Sac d’explorateur d’Europe

Flasque exploration d’Europe

Journal de bord mystérieux

Et d’autres découvertes provenant d’Europe

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière – The Stranger Edition

The Stranger Edition est la seule manière pour les fans de se procurer une figurine exclusive du Stranger d’un peu plus de 25cm, vendue avec l’Edition Deluxe chez certains vendeurs à travers le monde

Destiny 2 : Au-delà de la Lumière, un trailer et du gameplay

Bungie évoque les versions PS5 et Xbox Series X de Destiny 2

Après avoir confirmé une sortie de Destiny 2 sur les nouvelles consoles de Sony et Microsoft, Bungie a rapidement expliqué dans un communiqué que la transition entre PS4 vers PS5 et Xbox One vers Xbox Series X ne coûtera rien aux joueurs : “Destiny 2 fera son arrivée sur les consoles nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X. De plus, les achats de l’extension Au-delà de la Lumière sur Xbox One seront transférés sur Xbox One Series X gratuitement par le biais de la technologie Smart Delivery. Les achats sur PlayStation 4 seront mis à jour gratuitement vers PlayStation 5. Plus d’informations au sujet de Destiny 2 pour les nouvelles générations seront annoncées lors des prochains mois.“