Destiny 2 : Bungie confirme une sortie sur PS5 et Xbox Series X

Les nouvelles consoles de Sony et Microsoft accueilleront Destiny 2.

Alors que Microsoft a levé le voile sur les nombreux éditeurs tiers et autres studios partenaires qui vont proposer des jeux sur Xbox Series X, Bungie a confirmé que Destiny 2 sera jouable sur la nouvelle machine de l’éditeur américain ainsi que sur PS5. Des informations plus précises seront d’ailleurs dévoilées d’ici les prochaines semaines. Comme a l’époque du partenariat avec Activision pour la licence des créateurs de Halo (la structure est désormais indépendante), Sony pourrait le renouveler avec des contenus exclusifs pour sa nouvelle console. Cette hypothèse expliquerait pourquoi Bungie reste encore très mystérieux sur les versions PS5 et Xbox Series X de Destiny 2 (nouvelle version physique ? rétrocompatibilité ? Smart Delivery ?).

Destiny 2 officialisé sur PS5 et Xbox Series X

Dans le deuxième opus de la licence Destiny de Bungie, les joueurs incarnent un Gardien, protecteur de la dernière cité sur Terre, siège de l’Avant-garde, en utilisant un pouvoir appelé Lumière pour protéger celle-ci des différentes races extraterrestres. L’une de ces races, les Cabals, dirigée par le général militaire Dominus Ghaul, prend d’assaut la dernière cité et dépouille tous les Gardiens de leur Lumière. Les joueurs vont donc devoir partir en quête de leurs pouvoirs et s’aventurer dans de nouveaux mondes pour acquérir de nouvelles armes afin de vaincre Ghaul et son armée de la Légion Rouge.

Pour faire évoluer son contenu, Destiny 2 est mis à jour avec des extensions payantes :

La Malédiction d’Osiris – 5 décembre 2017

L’Esprit tutélaire – 8 mai 2018

Renégats – 4 septembre 2018

Bastion des Ombres – 1er octobre 2019

Collapse – octobre 2020 (rumeur)

Et des pass annuels :

Saison de la Forge – 4 décembre 2018

Saison du Vagabond – 5 mars 2019

Saison de l’Opulence – 4 juin 2019

Saison des Éternels – 1 octobre 2019

Saison de l’Aube – 10 décembre 2019

Saison des Dignes – 10 mars 2020

Un trailer pour Destiny 2