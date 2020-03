Désinformation : Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, YouTube et Reddit luttent ensemble

Pour éviter les infox, les plus importantes entreprises de technologie établissent un front commun et espèrent ainsi épargner davantage de vies.

Dans son allocution donnée hier à 20h, Emmanuel Macron demandait à ses concitoyens d’ “éviter l’esprit de panique, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts et le faux sachants“. Depuis le début de la crise pandémique du Covid-19, les réseaux sociaux s’efforcent de supprimer les annonces de faux remèdes et les infox. Facebook est jusqu’à aller lancer une campagne publicitaire gratuite pour aider l’OMS à combattre le coronavirus, tandis que Google présente les gestes hygiéniques qui sauvent sur la page d’accueil de son moteur de recherche, utilisée par des millions de personnes à travers le monde. Des mesures nécessaires au moment où des rumeurs de création en laboratoire du coronavirus se répandent jusqu’aux médias mainstream russes officiels. Google a publié il y a peu un outil permettant de déceler les images manipulées tandis que le réseau social de Mark Zuckerberg lutte depuis longtemps contre les fake news.

La ligue des justiciers

Toutefois, face à cette nouvelle crise majeure, des mesures supplémentaires doivent être prises. À ce titre, Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, YouTube et Reddit ont décidé de faire front commun contre “la fraude et la désinformation” tout en donnant plus de visibilité à des contenus qui font autorité. Dans son très succinct communiqué, les entreprises invitent d’autres acteurs à les rejoindre pour garder leur communauté en sécurité.

Une réponse à une demande de la Maison-Blanche

TechCrunch rapporte que la semaine passée le directeur de la technologie (CTO) américain, Michael Kratsios, a participé à une visio-conférence avec les principales entreprises de technologie pour organiser la lutte contre la désinformation. La Maison-Blanche a demandé à Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, IBM, Cisco et Twitter d’être acteurs de celle-ci. Reddit se joint à cet effort en organisant des AMA (questions-réponses) avec des experts du champ médical et en mettant au besoin en quarantaine les communautés répandant de fausses rumeurs.