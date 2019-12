Des YouTubers lèvent 20 millions de dollars pour planter 20 millions d’arbres

YouTube est une plate-forme intéressante pour celles et ceux qui ont des idées. Elle permet notamment de donner une énorme visibilité à des projets caritatifs. C'est le cas aujourd'hui avec la fin de la campagne TeamTrees qui a permis de lever 20 millions de dollars.

Il y a quelques mois, certains des plus grands YouTubers comme Jimmy “MrBeast” Donaldson et l’ancien ingénieur de la NASA Mark Rober lançait la campagne TeamTrees. Cette initiative visait à récolter la jolie somme de 20 millions de dollars, ce qui permettrait à la Arbor Day Foundation de planter 20 millions d’arbres. Un objectif plutôt élevé, certes, mais il s’avère que la campagne a atteint son objectif une semaine avant la date butoir qu’elle s’était fixée au 31 Décembre.

La campagne TeamTrees permet de récolter 20 millions de dollars

Les YouTubers participant ont créé des vidéos, chacun dans leur style et leur domaine, au sujet des arbres pour promouvoir TeamTrees. Au total, plus de 500 000 spectateurs ont donné pour la cause. Si la grande majorité des dons sont de 5$, certains grands noms ont participé. Elon Musk, par exemple, a donné 1 million de dollars. Et il a même changé son pseudo Twitter en @Treelon, pour attirer l’attention sur la campagne TeamTrees. La Arbor Day Foundation commencera à planter les arbres dès le mois prochain. Les 20 millions seront tous plantés d’ici la fin de l’année 2022.

Autant d’arbres qui seront plantés d’ici la fin de l’année 2022

TeamTrees est bien conscient que ces 20 millions d’arbres ne permettront pas d’influer sur les changements climatiques actuels mais cela pourrait agir comme un marqueur fort pour que davantage de gens décident d’agir pour l’environnement. “Les solutions sont tout autour de nous, et il est plus que temps de se mettre au travail. Ce n’est que le début“, déclarait Matt Fitzgerald, directeur de la campagne TeamTrees. Son succès est aussi une preuve que les stars de YouTube peuvent être très influentes et qu’elles peuvent faire bien davantage que de simples opérations sponsorisées. Chapeau bas en tout cas à l’initiative TeamTrees. Espérons qu’elle fasse naître des idées similaires !