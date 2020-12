Des ventilateurs de plafond rappelés, leurs pales risquent de se détacher

Les ventilateurs se révèlent aujourd'hui de plus en plus indispensables pour passer l'été. Il en existe de toutes sortes. Dans les grandes pièces, le ventilateur de plafond est une bonne option.

Pour mieux supporter les fortes chaleurs, il y a bien sûr la solution de la climatisation, mais toutes les maisons n’en sont pas équipées et cela représente un certain coût. Reste alors l’option du ventilateur. Sur pied ou non, connecté ou non, avez ou sans fonctionnalité de purification d’air, il n’y a que l’embarras du choix. On peut aussi opter pour un ventilateur de plafond, très utile dans les grandes pièces. Mais attention…

Aux États-Unis, des ventilateurs perdent leurs pales en pleine utilisation

Le ventilateur de plafond se révèle très efficace pour réguler la température d’une grande pièce. Mais avez-vous déjà eu peur que les pales d’un tel appareil ne se détache en pleine utilisation ? Et qu’elles se retrouvent alors projetées aux quatre coins de la pièce ? Si vous n’avez jamais envisagé la chose, grand bien vous fasse. Mais aujourd’hui, aux États-Unis, il semble que ce soit davantage qu’un “simple” risque. En effet, une entreprise du nom de King of Fans annonce avoir déclenché une vaste procédure de rappel de produits.

De quoi avoir peur des ventilateurs de plafond ?

Au cas où le nom se serait pas évident, il s’agit d’une entreprise qui fabrique des ventilateus. Pour être plus précis, l’appareil rappelé est le ventilateur de plafond Mara de 54 pouces. Le rappel a été décidé suite à plusieurs rapports de clients affirmant que les pales se détachent en pleine utilisation. Selon la US Consumer Product Safety Commission, il semblerait que deux incidents aient fait des blessés, quatre autres ont entraîné des dégâts dans la pièce.

Selon King of Fans, seuls certains modèles de ventilateurs Mara sont rappelés, et les clients qui ont acheté un des modèles concernés sont invités à cesser de les utiliser immédiatement : “SI les clients observent des mouvements des pales ou des espacements inégaux entre les pales et le corps du ventilateur ou un mouvement du système de fixation à l’arrêt, les clients doivent immédiatement contacter King of Fans pour procéder à un remplacement gratuit de leur ventilateur de plafond.”

L’entreprise affirme aussi que ce problème est dû à un défaut de fabrication isolé. Home Depot, qui vend les ventilateurs en question, a aussi procédé au rappel des produits de son propre chef après avoir eu vent de ce problème.