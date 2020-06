Des vendeurs tiers sur Amazon gonflent les prix en déclarant leurs produits comme étant collector

En cette période de crise sanitaire à cause de la pandémie de Covid-19, et bien que la situation commence à se résorber, en France tout du moins, l’on se tourne bien plus volontiers vers le commerce en ligne. La majorité joue dans les règles mais certains abusent.

Avec la pandémie de nouveau coronavirus qui fait encore des milliers de morts chaque jour dans le monde, nombreux sont encore les gens confinés chez eux, que ce soit pour étudier ou pour travailler. Faire ses achats en ligne est devenu essentiel. Logiquement, nombre de clients se tournent vers des plates-formes comme Amazon pour passer leurs commandes. Et malheureusement, certains revendeurs tiers n’hésitent pas à abuser de la situation, faisant gonfler les tarifs de leurs produits face à cette demande qui explose.

Des vendeurs tiers Amazon font gonfler les prix

Amazon dispose déjà d’un certain nombre de systèmes en place pour empêcher justement les prix d’exploser mais il semblerait que certains vendeurs tiers aient trouvé un moyen de contourner ces protections en déclarant leurs produits comme étant « collector ». Étant donné que la notion de collector est parfaitement subjective, Amazon n’a aucun système automatisé pour empêcher l’envolée des prix sur de tels produits. D’où le fait que ces revendeurs peu scrupuleux usent et abusent aujourd’hui de cette option. Et bien évidemment, c’est une situation très problématique pour les clients qui pourraient avoir grand besoin de tel ou tel produit et qui n’ont pas nécessairement les moyens, surtout en cette période très difficile économiquement parlant, de payer le prix fort.

Casey Newton, de The Verge, a par exemple repéré des vendeurs tiers sur Amazon proposant un ensemble d’haltères Bowflex à plus de 1 000$ estampillé « collector ». D’ordinaire, cet ensemble est vendu 279$ seulement. Alors clairement, cette augmentation de 400% dans le tarif n’est nullement justifiée si ce n’est par l’envie d’arnaquer un éventuel client qui serait désespéré de ne pouvoir faire son sport à la maison comme il l’entend alors que les salles de sport sont encore fermées. Et ces augmentations sauvages de prix touchent toutes les catégories de produits. On retrouve ainsi des jeux vidéo, des machines à pain, des accessoires pour smartphones, tous estampillés « collector » et vendus à prix d’or. Cela étant dit, il faut espérer que personne ne serait assez fou pour payer les fortunes demandées par ces vendeurs sans scrupule. Mais après tout, il suffit d’une seule commande pour réaliser une très belle opération…