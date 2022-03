Des utilisateurs de Tinder aident les Ukrainiens à trouver aide et refuge

Quand Tinder offre de l'aide pour fuir l'Ukraine. L'histoire d'Anastasia Tischchenko et son amie Natalia Masechko.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, plus de 2,5 millions de personnes ont fui leur pays, ce qui en fait la plus grande crise de réfugiés depuis la Deuxième Guerre Mondiale. Pour tenter de trouver un refuge dans les pays frontaliers comme la Roumanie, certains réfugiés ukrainiens se sont tournés vers une plate-forme pour le moins inattendue : Tinder.

Le New York Times raconte l’histoire de l’une de ces réfugiées, Anastasia Tischchenko. Elle et son amie, Natalia Masechko, ont raconté leur détresse sur l’application de rencontre en ligne lorsqu’elles ont fui leur maison à Ivano-Frankivsk, une ville d’environ 230 000 habitants située à l’ouest de l’Ukraine, au sud de Lviv.

L’histoire d’Anastasia Tischchenko et son amie Natalia Masechko

“Je pense qu’il y a beaucoup d’honnêtes personnes dans le monde et certaines sont sur Tinder”, racontait Anastasia au journal américain. Elle avait raison. Plusieurs personnes ont balayé vers la droite sur son profil pour lui offrir leur aide, y compris un homme qui a mis Anastasia et Natalia en relation avec l’ami d’un ami d’un ami qui a trouvé un monastère dans lequel les deux jeunes femmes ont pu dormir lorsqu’elles étaient à Siret, une ville roumaine à la frontière sud de l’Ukraine. “C’était très inspirant”, déclarait-elle. Après leur séjour à Siret, Anastasia est allée jusqu’en Pologne tandis que son amie Natalia est restée en Roumanie pour accueillir la vague suivante de réfugiés.

Comme la guerre elle-même, la crise des réfugiés a atteint un point d’inflexion critique ces derniers jours. Vendredi, des officiels des deux plus grandes villes de Pologne, Varsovie et Cracovie, déclaraient qu’ils avaient actuellement des difficultés à gérer tous les gens arrivant à cause de ce conflit. Le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, avertissait que la “situation est de plus en plus difficile chaque jour”. Le Haut Commissaire aux Réfugiés des Nations Unies avait quant à lui avertit que, à cause de la guerre, pas moins de 4 millions de personnes pourraient être amenées à fuir l’Ukraine.