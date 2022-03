Des soucis de qualité de fabrication pour l’Apple iPad Air 5 ?

Une qualité de fabrication en baisse sur l'iPad Air ? Quelques témoignages d'utilisateurs semblent l'indiquer.

Il y a quelques semaines, Apple annonçait en grande pompe son nouvel iPad Air 5. S’il fallait résumer, nous dirions que, à part l’intégration d’une puce M1, la tablette ressemble peu ou prou à son prédécesseur. Pourtant, il semblerait que la réponse soit un peu plus compliquée. En effet, selon un rapport sur Reddit, la qualité de fabrication de cet iPad Air 5 serait plus mauvaise que la version précédente.

Une qualité de fabrication en baisse sur l’iPad Air ?

Si l’on en croit l’utilisateur en question, “l’arrière en aluminium est bien plus fin que celui de l’iPad 4 que j’ai aussi en ma possession. On peut presque sentir la batterie à travers la plaque quand on tient l’appareil dans les mains. Les deux iPad offrent les mêmes sensations et font des petits bruits grinçants quand on les tient.”

Quelques témoignages d’utilisateurs semblent l’indiquer

Impossible, à ce stade, de savoir si ce souci touche tous les iPad Air 5 ou s’il est limité à certains lots seulement, voire certaines unités. Il est aussi tout à fait possible que la firme de Cupertino ait procédé à certaines modifications dans la structure interne de la tablette, modifications qui seraient à l’origine de ces petits craquements. Ou alors, l’augmentation des prix de l’aluminium a pu contraindre Apple à utiliser moins de matériau pour maintenir le même coût de fabrication, ce qui expliquerait pourquoi l’ensemble se trouve un peu plus flexible.

Sachez en tous les cas qu’il ne s’agit, actuellement tout du moins, que de rapports isolés. Difficile de savoir si Apple a fait un tel compromis sur le matériau. Espérons qu’un démontage en bonne et due forme, par iFixit ou un autre, ou un communiqué officiel nous en apprendra davantage. La firme de Cupertino avait déjà suscité la controverse il y a quelques années avec son iPad Pro, lorsque des utilisateurs avaient découvert que leur tablette avait été livrée tordue. Le géant américain avait alors déclaré ne pas considérer ceci comme un véritable défaut.