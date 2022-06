Des sénateurs américains demandent à la FTC d’enquêter sur Apple et Google concernant le tracking mobile

Des sénateurs américains demandent à la FTC d'enquêter sur Apple et Google. En ligne de mire, le tracking mobile.

Un groupe de sénateurs démocrates demande à la Federal Trade Commission (FTC) d’enquêter sur Apple et Google concernant leur collecte de données des utilisateurs mobiles. Dans une lettre adressée à la présidente de la FTC Lina Khan, les sénateurs Ron Wyden, Elizabeth Warren, Cory A. Booker et Sara Jacobs accusent les deux géants de “pratiques injustes et trompeuses en permettant la collecte et la vente des données personnelles de centaines de millions d’utilisateurs de mobiles.” Et d’ajouter que les entreprises “facilitent ces pratiques nuisibles en intégrant des identifiants spécifiques pour la publicité dans leurs systèmes d’exploitation.”

Les sénateurs mentionnent notamment la vulnérabilité dans laquelle se retrouvent les utilisateurs si leurs données, et particulièrement leurs données de localisation, sont collectées et partagées. Cette lettre a été écrite juste avant la décision de la Cour Suprême de casser le jugement de l’affaire Roe v. Wade, rendant l’avortement illégal immédiatement dans les États ayant des lois de déclenchement. Ils expliquaient que les courtiers en données vendent déjà les données de localisation des utilisateurs visitant les centres d’avortement. Les sénateurs expliquent comment ces informations peuvent désormais être utilisées par des citoyens privés encouragés par des lois de “chasseurs de primes” ciblant les individus cherchant à se faire avorter.

Android et Google ont été conçus avec des identifiants de tracking pour la publicité. Bien que ces identifiants soient censés être anonymes, selon les sénateurs, les courtiers en données vendent des bases de données liant ces identifiants à des noms d’utilisateurs, des emails et des numéros de téléphone. Apple a publié une mise à jour d’iOS l’année dernière implémentant des règles plus strictes quant à l’utilisation de cet ID publicitaire. Les apps doivent notamment demander la permission explicite avant de récupérer cet identifiant.

Google, de son côté, active cet identifiant de tracking par défaut. La firme de Mountain View a cependant introduit des fonctionnalités pour rendre le tracking à travers les apps plus difficile et s’est engagée récemment à affiner sa Privacy Sandbox sur Android, “avec pour objectif d’introduire des nouvelles solutions de publicité plus privées”. Google avait aussi déclaré à Ars Technica : “Google ne vend jamais les données utilisateurs et Google Play interdit strictement la vente de données utilisateurs par les développeurs… Toutes les affirmations que l’ID publicitaire a été créé pour faciliter les ventes de données sont tout simplement fausses.”

En ligne de mire, le tracking mobile

Malgré les solutions introduites par les deux géants, les sénateurs affirment qu’elles ont déjà causé du tort. Ils demandent donc désormais à la FTC d’enquêter sur les rôles qu’Apple et Google ont joué dans la “transformation de la publicité en ligne en un système de surveillance massif qui récompense et facilite la collecte sans retenue et la vente constante des données personnelles des Américains.”

Ron Wyden et 41 autres législateurs démocrates avaient aussi enjoint Google le mois dernier à cesser de collecter et conserver les données de localisation qui pourraient être utilisés contre les gens qui ont cherché ou qui cherchent à avorter. Plus récemment, un autre groupe de législateurs mené par le sénateur Mark Warner et la représentante Elissa Slotkin demandait au géant de “cesser de manipuler les résultats de recherche” qui proposent des liens vers des centres anti-avortement à celles qui cherchent justement des informations sur l’avortement.