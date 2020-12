Des scientifiques transforment du CO2 en carburant pour avion

Les avions sont un formidable moyen de transport, certes, mais loin d'être respectueux de l'environnement. Les constructeurs travaillent d'arrache-pied sur cet aspect.

Les avions permettent d’acheminer biens et personnes assez rapidement aux quatre coins du monde. Cela étant dit, ce moyen de transport a un énorme impact environnemental. Une situation qui ne peut plus durer. Dans le monde entier, des chercheurs travaillent à réduire l’empreinte carbone du transport aérien et cela passe notamment par des carburants plus écologiques ou par réutiliser les rejets.

Utiliser le CO2 pour fabriquer du carburant pour avion ?

Les avions utilisent énormément de carburant pour arpenter les cieux. Ce carburant est brûlé quand il est utilisé, ce qui libère du CO2, ce qui, à son tour, contribue au dérèglement climatique. Les compagnies aériennes ont tenté de contrebalancer en plantant davantage d’arbres ou en faisant construire des fermes éoliennes mais cela ne règle pas le fond du problème. Y aurait-il mieux à faire ?

Si l’on en croit un équipe de scientifiques de l’Université d’Oxford, il se pourrait que ce soit effectivement le cas. En effet, ces chercheurs sont parvenus, via un processus tout à fait expérimental, à prendre du dioxyde de carbone et à en faire du carburant pour avion. Ceci grâce à l’utilisation d’une réaction chimique basée sur le fer. Celle-ci pourrait, à terme, permettre des avions zéro émission.

Des chercheurs britanniques y sont parvenus !

Cela étant dit, il convient de préciser que cette expérimentation a été réalisée dans les conditions d’un laboratoire. Difficile donc d’imaginer l’efficacité dudit processus à grande échelle, mais les scientifiques qui ont mis en place ce procédé sont confiants quant à leur découverte. L’idée est que cela pourrait aider à capturer et supprimer l’excès de CO2 de l’environnement pour le transformer en quelque chose d’utile.

Voilà qui serait aussi une alternative moins onéreuse à l’hydrogénation, qui prend de l’hydrogène et e l’eau pour en faire du carburant. Espérons que ce procédé puisse être mis à l’échelle pour produire de grandes quantités de carburant et non plus les minuscules quantités obtenues dans leur laboratoire. À suivre !