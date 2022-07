Des scientifiques parviennent à contrôler des araignées mortes grâce à la robotique

Des chercheurs parviennent à contrôler des araignées mortes pour fabriquer une pince nécrobotique.

Voilà bien une avancée scientifique que nous n’avions pas vue venir. Des chercheurs sont parvenus à contrôler les membres d’araignées mortes et les faire “fonctionner” selon leur volonté, formant ainsi qu’un appareil “attrapeur” qui peut s’accrocher fermement à des choses d’un poids 130 % plus lourd.

Des chercheurs parviennent à contrôler des araignées mortes

Cela peut sembler totalement effrayant, et ça l’est, évidemment ! Et pas seulement pour celles et ceux qui ont peur des araignées. Ces araignées “mortes mais contrôlées ” ont été baptisées “nécrobots”.

Tout ceci est possible parce que les araignées n’ont pas autant de fibres musculaires que la plupart des autres animaux. À la place, leurs pattes sont principalement actionnées par la pression hydraulique (du sang), ce qui explique d’ailleurs pourquoi certaines espèces d’araignées peuvent sauter jusqu’au 50 fois leur hauteur.

Il ne s’agit pas là uniquement d’une expérience d’activation des pattes. Les chercheurs pensent que le fait d’avoir une pince araignée à disposition pourrait être très utile pour capturer d’autres insectes dans la mesure où les araignées peuvent se fondre facilement dans un environnement naturel.

pour fabriquer une pince nécrobotique

“L’activation à distance de notre pince nécrobotique permettra des applications d’extérieur pour collecter de petits et fragiles échantillons ou capturer de petites créatures biologiques (comme une mouche) discrètement dans la nature en se dissimulant dans l’environnement”, peut-on lire dans le papier de cette recherche.

Selon le document, une araignée peut contracter ses pattes (mortes) 1 000 fois, un chiffre particulièrement élevé. Il y a aussi une longue description de la “procédure de fabrication d’une pince nécrobotique”, mais s’il fallait résumer, nous dirions qu’il s’agit simplement d’installer un système de pression hydraulique sur les pattes.

Si cela représente effectivement une avancée scientifique notable, nul doute que les personnes souffrant d’arachnophobie ont une raison supplémentaire de s’inquiéter : quoi de plus effrayant qu’une araignée si ce n’est une araignée “morte-vivante” ?