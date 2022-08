Des références à un launcher PC PlayStation découvertes dans le code de Marvel’s Spider-Man: Remastered

Sony préparerait-il un launcher pour ses jeux PC ? Des références ont été découvertes dans le code de Marvel's Spider-Man : Remastered.

L’industrie du jeu vidéo a beaucoup changé ces dernières années. Aujourd’hui, il n’est plus simplement question de consoles accompagnées de leurs jeux. Les écosystèmes sont bien plus étendus, bien plus complets, sur des plates-formes très diverses. Sony, par exemple, entend bien, semble-t-il, étendre sa présence actuelle sur les PC. Cela pourrait passer par la mise en place d’un launcher dédié.

Comme Blizzard, Rockstar et Ubisoft, Sony pourrait bientôt vous faire installer et télécharger un launcher avant de pouvoir jouer à ses jeux sur PC. En se plongeant dans le code de la version Windows de Marvel’s Spider-Man : Remastered, VGC a découvert des références à un launcher PC PlayStation. Cette découverte fait suite à la révélation récente que Sony voudrait ajouter l’intégration de son PlayStation Network à ses titres PC.

Si Sony décide d’aller plus loin avec cette idée de launcher, nul ne sait si l’entreprise prévoit aussi de proposer ses jeux en exclusivité sur ce launcher. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter tous les jeux PC Sony via les stores Steam ou Epic Games Stores. Les éditeurs emploient des stratégies assez différentes sur le sujet. Par exemple, les jeux Blizzard ne sont disponibles au téléchargement que via l’application Battle.Net. D’autres entreprises, comme EA et Rockstar, vous permettent d’acheter et télécharger leurs jeux via Steam et l’Epic Games Store, mais vous devez aussi installer leur logiciel pour passer les mesures de vérification. Même si Sony choisissait finalement d’opter pour cette deuxième possibilité, il est presque certain que son launcher proposera un magasin. Ainsi, l’entreprise pourrait éviter de s’acquitter des commissions prélevées par Valve et Epic sur les ventes de certains de ses jeux PC.