Des problèmes de production pour l’iPhone 12 ?

Les conditions extérieures ne sont pas malheureusement pas franchement propices au lancement de l'iPhone 12. La pandémie de Covid-19 a perturbé tous les plans. Et aujourd'hui, il semble que la production ait quelques soucis aussi.

Si Apple a l’intention de lancer ses nouveaux iPhone 12 dans les prochains mois, la production de la majorité des composants de l’appareil a déjà du commencer. Et plusieurs rumeurs rapportent que c’est effectivement le cas. Cela étant dit, selon une nouvelle note de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple serait actuellement confronté à un souci de qualité.

Un problème de qualité de fabrication pour l’iPhone 12

L’analyste bien connu du monde Apple affirme que au moins un partenaire de fabrication de la marque à la pomme aurait des problèmes de qualité avec le revêtement sur les lentilles des modules caméra de l’iPhone 12. Ces soucis entraîneraient un craquellement de la surface, ce qui, on s’en doute facilement, aurait un impact sur la qualité des images capturées par l’appareil.

Le souci a été découvert pendant les tests à haute température et haut degré d’humidité. Autrement dit, il a été mis au jour assez tôt dans le processus. Ming-Chi Kuo ne pense pas que ces soucis de qualité affectent le lancement de l’iPhone 12 mais c’est un problème qui doit être corrigé avant le lancement. Les iPhone affectés par ce souci sont les iPhone 12 de base et l’iPhone 12 Max. Plus précisément, c’est la lentille grand angle qui est impactée.

Ce dernier n’impacterait pas la sortie de l’appareil

Et ce problème de qualité ne semble survenir que de la part d’un fournisseur, Genius Electronic Optical en l’occurrence. Selon l’analyste, Apple ferait appel à plusieurs fabricants pour ce processus précis. Largant travaillerait aussi sur cette étape et n’aurait de son côté aucun souci.