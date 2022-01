Des policiers de Los Angeles préfèrent jouer à Pokémon Go que d’intervenir sur un vol

Deux policiers de Los Angeles ont préféré jouer à Pokémon Go que de se rendre sur les lieux d'un vol.

Il n’est pas toujours facile d’être constamment concentré(e) au travail. Parfois, surtout pendant les périodes de creux, on se relâche, l’esprit divague et l’on se retrouve à faire tout autre chose. Certains peuvent en profiter pour jouer un peu, discuter ou autre, mais tant que l’on sait prioriser les choses et se remettre au travail assez rapidement ou dès que la situation l’exige, ce n’est pas vraiment un problème. Cela vous arrive certainement, après tout. Dans certains cas, par contre, les conséquences peuvent être assez dramatiques.

Deux policiers de Los Angeles ont décidé que tenter de capturer Ronflex et jouer à Pokémon Go était une meilleure occupation de leur temps que de répondre à un appel pour vol. Les faits ont eu lieu en 2017, un système d’enregistrement audio dans la voiture a capturé la conversation des deux officiers, ignorant les différentes tentatives du central de les joindre par radio.

Cette découverte est contraire à ce que les officiers avaient déclaré, affirmant initialement à leur superviseur qu’ils n’avaient pas entendu les appels de renforts pour intervention dans le centre commercial en question. Cependant, selon l’enregistrement audio, il a été révélé que les deux officiers ont tout simplement ignoré les appels. L’un d’entre eux avait même dit : “Oh, laisse tomber.” On apprendra même plus tard que, plutôt que de se rendre sur place, les officiers ont reculé dans une allée et se sont éloignés du centre commercial dans lequel le vol avait lieu.

Les agents avaient aussi nié qu’ils étaient en train de jouer à Pokémon Go, affirmant qu’ils ne faisaient que parler du jeu, et qu’ils avaient reçu des messages texte d’un groupe de joueurs de Pokémon Go. Finalement, les deux officiers ont été renvoyés. Ils ont tenté de faire appel de la décision, mais selon les derniers rapports en date, la cour d’appel de Californie avait refusé leur demande.