Des NFT pour le Ballon d’Or

La célèbre récompense attribuée au meilleur joueur de football de l'année sera à l'honneur dans une collection de NFT basée sur la blockchain Tezos.

L’artiste contemporain Léo Caillard, plasticien diplômé de l’école des Gobelins et cryptoartiste membre du collectif NFT Factory, a été mandaté par l’agence Doors Sport pour réaliser les NFT Ballon d’Or. Ils reposeront essentiellement sur le pyrite, un minerai rare présent sur le socle du trophée, et seront portée par Tezos, une blockchain conçue pour être économe en énergie. Une partie des bénéfices des ventes de la collection sera d’ailleurs reversée au Fondaction L’Équipe.

Emilie Montané, directrice de la stratégie et du développement du groupe L’Équipe, explique l’ambition derrière la collection de NFT dédiée au Ballon d’Or :

Ce projet s’est naturellement inscrit dans la stratégie de diversification de nos activités. Nous pouvions explorer ce secteur avec d’autres marques mais c’est vrai que le Ballon d’Or présente une caractéristique forte. C’est une marque internationale, extrêmement connue et déjà forte d’une communauté, sur laquelle nous voulions capitaliser et que nous voulions amplifier et élargir. Un autre objectif du projet est d’aller chercher d’autres cibles que les seuls fans du Ballon d’Or ou fans de foot, donc les crypto-natifs et enthousiastes, pour les sensibiliser à cette marque. Il y a aussi une volonté de s’adresser à une cible jeune, c’est pourquoi on respecte les codes du web 3.0. Oon a lancé notre discord et on a l’ambition de respecter avec ce projet tous les codes du web 3.0 et crypto. Pour les gens moins initiés à ce monde, l’objectif est inversé. Il s’agit de leur montrer que cet univers est accessible et on va les guider à travers une forme de pédagogie pour qu’ils puissent rentrer dans cet univers, eux-aussi.