Des musiciens utilisent un algorithme pour générer toutes les mélodies imaginables

Décortiquée à ses plus simples éléments, la musique est finalement quelque chose de très simple. C'est une suite de notes à un certain rythme. Mathématiquement parlant, elle n'est donc pas infinie. Et ceci a donné des idées à un groupe de musiciens.

Si l’on prend le temps de s’intéresser à ce qui compose une musique, on se rend compte que c’est simple en vérité. Il s’agit uniquement d’une combinaison de différentes notes jouées à différents rythmes. Cela signifie qu’il n’existe qu’un nombre limité de combinaisons possibles. Et l’on s’en rend d’ailleurs compte de temps à autre, lorsqu’un musicien ou un groupe attaque en justice un autre pour plagiat. Que ce soit avéré ou non, cela montre bien le caractère non infini de la musique. Et s’il était possible de générer toute la musique ?

Deux musiciens génèrent toute les mélodies possibles

La légitimité de ces accusations de plagiat est très subjective, c’est certain mais cela reste souvent très intimidant pour les musiciens en herbe qui pourraient craindre de voir leurs créations réduites à néant à cause de cela. Pour aider à résoudre ce problème, Damien Riehl et Noah Rubin, tous deux musiciens, ont eu une idée folle : générer toutes les mélodies possibles et les placer dans le domaine public. Pour ce faire, ils ont utilisé un algorithme pour enregistrer toutes les mélodies possibles à 8 notes sur 12 temps. L’algorithme a créé toutes les mélodies possibles à la vitesse plutôt folle de 300 000 par seconde.

Selon Damien Riehl, “selon les lois régissant les copyrights, les nombres sont des faits, et toujours ces mêmes lois, soit les faits sont déjà sous un mince copyright soit ils n’ont pas du tout. Peut-être que si tout avait déjà existé depuis le début et que nous n’avions donc pas dépouillé les mélodies une à une de cet ensemble, peut-être, dans la mesure où les mélodies ne sont que des mathématiques, qui en sont que des faits, alors celles-ci ne pourraient être mises sous copyright.” Difficile de savoir si cette stratégie aidera effectivement les musiciens mais c’est en tout cas une approche intéressante. Si vous souhaitez en apprendre davantage, vous pouvez regarder la vidéo de leur TEDx Talks ci-dessous.