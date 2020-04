Des milliards de téléphones ne pourront pas profiter de la technologie de suivi des contacts d’Apple et Google

En cette période de crise sanitaire mondiale, on constate un véritable effort collectif. L'occasion aussi d'assister à des collaborations pour le moins inattendues. Ce fut le cas de Google et Apple sur une technologie de suivi des contacts entre les personnes.

La semaine dernière, Apple et Google annonçait à la surprise générale une collaboration rare, unique pourrait-on même dire, visant à créer une technologie de suivi des contacts qui serait intégrée directement dans iOS et Android. Celle-ci permettrait aux autorités, notamment, de créer des applications dédiées permettant de mieux suivre la propagation du Covid-19 et de pouvoir alerter les personnes qui se seraient retrouvés en contact prolongé avec une personne infectée.

Des milliards de téléphones ne pourront pas bénéficier de la technologie de suivi des contacts

C’est une très bonne nouvelle, nonobstant les éternelles craintes autour de la vie privée, et c’est une bonne chose de voir deux géants de la tech comme Apple et Google œuvrer ensemble pour aider la lutte contre ce terrible virus. Cela étant dit, selon un rapport de The Financial Times, aussi prometteuse qu’elle puisse être, il semblerait que des milliards de téléphones dans le monde ne puissent pas en profiter. Et la raison est toute simple.

Parce que trop basiques ou trop anciens

En effet, pour que cette technologie puisse fonctionner, il faut un certain nombre de prérequis techniques, notamment des composants et technologies, dans le téléphone. Cela exclut la majorité des téléphones basiques et autres featurephones. Il faut aussi exclure de nombreux smartphones très anciens, et ceux-ci se comptent par millions aux quatre coins du globe. Tous comptes faits, des milliards de téléphones (et autant de gens, par conséquent) pourraient être privés de cette technologie. Selon l’analyste Ben Wood de CSS Insight, “la limitation technologique sous-jacente tourne autour du fait qu’il y a encore de nombreux téléphones qui n’ont pas le Bluetooth ou une version suffisamment récente de l’OS. Vous pourrez donc potentiellement ne pas pouvoir profiter des avantages offerts par les applications utilisant cette technologie.” Cela étant dit, mieux vaut avoir cette option de suivi des contacts que ne pas l’avoir du tout…