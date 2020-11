Des MacBook Pro M1 14 et 16 pouces avec un nouveau design en préparation chez Apple

Apple a frappé très fort durant son événement de ce mardi 10 novembre en dévoilant ses premières machines portables dotées d'une puce M1. D'autres sont évidemment à venir et les MacBook Pro devraient être à la fête.

Durant l’événement d’Apple de ce mardi 10 novembre, la marque à la pomme officialisait un tout nouveau MacBook Pro 13 pouces propulsé par une toute nouvelle puce M1 extrêmement prometteuse. Un petit changement invisible qui semble faire toute la différence mais le design extérieur, lui, semble être resté parfaitement inchangé. La machine offre le même clavier, le même capteur d’empreinte digitale et la même Touch Bar. Cela étant dit, il pourrait y avoir du nouveau très bientôt.

Apple préparerait un tout nouveau design pour ses MacBook Pro 14 et 16 pouces

Celles et ceux qui en auraient un peu marre du design actuel de ces machines pourraient ne plus avoir à patienter bien longtemps pour profiter de nouveauté. En effet, selon plusieurs rapports, il semblerait que la firme de Cupertino dévoile, dans le courant de l’année prochaine, un tout nouveau design pour ses ordinateurs portables. Les modèles concernés seraient, dans un premier temps, les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

Avec une puce M1 (ou mieux ?) pour 2021

Apple avait introduit un MacBook Pro 16 pouces en 2019 mais la machine n’a pas encore été mise à jour avec les derniers processeurs Intel en date. Il semblerait donc qu’il y ait une raison toute trouvée à cette situation : Apple attendrait de pouvoir introduire le nouveau design dont il est question aujourd’hui ainsi que cette nouvelle puce Apple Silicon.

Difficile par ailleurs de savoir si Apple en profitera pour mettre à jour sa puce M1 en 2021, avec une potentielle M2. L’avenir nous le dira. Difficile aussi de savoir si Apple fera la distinction entre les modèles Pro et non Pro avec des variantes de ses puces série M. Une chose est sûre, la firme de Cupertino n’est qu’à l’aube d’une toute nouvelle ère, il va falloir attendre de voir ce qu’elle nous réserve.