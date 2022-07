Des législateurs américains veulent des lois fédérales pour suivre l’énergie liée au minage de cryptos

Des législateurs américains voudraient connaître les données des mineurs de crypto quant à leur consommation d'énergie et à leurs émissions.

Aux États-Unis, des Démocrates du Congrès en appellent à l’Agence de protection de l’environnement et au Département de l’Énergie pour prendre en charge la récente prolifération du minage de crypto-monnaies dans le pays. Dans une lettre transmise tout récemment, la Sénatrice Elizabeth Warren et cinq autres politiciens demandent que les deux agences travaillent ensemble pour obliger les sociétés de minage de cryptos à communiquer leur consommation d’énergie ainsi que leurs émissions.

Cette requête survient après la conclusion d’une enquête démarrée au début de l’année. Selon la lettre en question, les données recueillies depuis sept des plus grosses sociétés de minage des États-Unis, parmi lesquelles Stronghold, Biftury et Riot, indiquent que, ensemble, elles pourraient consommer plus de 1 GW d’électricité. Autrement dit, leur consommation serait suffisante pour alimenter tous les bâtiments résidentiels de Houston.

Elizabeth Warren et les autres se disent inquiets de l’impact sur l’environnement et les consommateurs d’une telle consommation. Selon eux, les données de trois des entreprises analysées indiquent qu’elles émettent environ 1,6 million de tonnes de CO2 par an, ou l’équivalent des émissions des pots d’échappement d’approximativement 360 000 voitures. “Les mineurs de bitcoins utilisent d’énormes quantités d’électricité qui pourrait être utilisée à d’autres fins plus prioritaires, lesquelles viendraient par exemple améliorer notre électrification ou nos objectifs climatiques, comme le remplacement de nos chaudières par des pompes à chaleur”, peut-on notamment lire.

Sur ce dernier point, les législateurs citent une étude de 2021 de l’Université de Californie, Berkeley, qui estimait que le minage de crypto dans le nord de l’État de New York représentait chaque année une consommation d’électricité d’environ 165 millions de dollars pour les petites entreprises et 79 millions de dollars pour les consommateurs. De plus, leur enquête ne ferait que gratter la surface de l’impact réel du minage de crypto-monnaies en ce qui concerne la consommation énergétique et les émissions aux États-Unis. “Aucune des sociétés n’a fourni de données complètes en réponse à nos questions.”

“Les résultats de notre enquête, qui n’a récolté des données que de sept sociétés, sont perturbants. Avec ces seules données, elle montre que les mineurs de crypto sont d’énormes consommateurs d’énergie qui comptent pour une part significative – et en rapide augmentation – des émissions de carbone”, est-il écrit. En obligeant les sociétés de minage à communiquer leurs données de consommation et d’émission, le groupe explique que l’Agence de protection de l’environnement et le Département de l’Énergie pourraient fournir des données plus précises pour prendre de futures décisions. Les agences ont jusqu’au 15 août pour répondre à cette requête.