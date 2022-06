Des législateurs américains plaident à leur tour pour un chargeur de smartphone standard, sans pour autant proposer de spécifications précises.

Des législateurs américains ont envoyé une lettre au Secrétaire au commerce des États-Unis pour “développer un plan complet qui protègera les consommateurs et l’environnement en gérant le manque de standard commun pour la recharge aux États-Unis.” Et de poursuivre : “Nous ne pouvons autoriser l’industrie de l’électronique grand public à prioriser les technologies de recharge propriétaires et inévitablement obsolète par rapport à la protection du consommateur et la santé de l’environnement.”

Ces législateurs font directement référence à la décision de l’Union Européenne qui oblige à compter de 2024 “tous les smartphones, tablettes, caméras, casques, enceintes portables et consoles de jeu vidéo portables” à avoir un chargeur USB. L’objectif est de réduire le gaspillage électronique et éviter les produits plastiques non nécessaires.

Aux États-Unis, il n’est pas fait explicitement mention d’un connecteur USB-C, mais il est évident que l’USB-C est le standard le plus populaire et que Apple est clairement visé ici. Cela étant dit, nous entendons cela depuis plusieurs années maintenant et rien de concret n’a encore vu le jour.

Même si Apple passait à l’USB-C, cela n’impacterait probablement pas ses licences. Apple utilise déjà une micropuce pour s’assurer que tous les câbles Lightning sont sous licence et fonctionnent bien. La firme de Cupertino pourrait faire de même avec des câbles USB. Les législateurs iront-ils jusqu’à imposer l’interopérabilité entre les marques ?

De nombreux OEM, comme Samsung, ont déjà cessé de livrer leurs smartphones avec chargeur et câble. L’inconvénient premier, c’est que vous n’avez pas la recharge la plus rapide possible à moins d’acheter un chargeur séparément.

Sans pour autant proposer de spécifications précises

Imposer un standard comme l’USB-C aurait aussi de gros avantages. L’USB Power Delivery supporte des puissances très élevées (plus de 100 W) et les possesseurs d’un chargeur haute puissance peuvent l’utiliser avec n’importe quel appareil USB-C, de leur ordinateur portable à leur brosse à dents électrique.

Outre les smartphones, il y a encore beaucoup de petits appareils électroniques qui pourraient utiliser l’USB-C, mais pour lesquels ce n’est pas le cas. Concernant le gaspillage électronique, on pourrait ainsi avancer grandement. L’écosystème Android va déjà dans cette direction, mais cela reste encore à quantifier.

Et le soi-disant problème de l’innovation n’est pas crédible avec la recharge. S’il y a bien certaines innovations dans ce domaine, aucune n’a vu le jour avec le connecteur en lui-même. Cela dépendra de la manière dont les législations seront définies et quelle marge les OEM auront. Tant que la rétrocompatibilité est assurée, comme avec l’USB-C, il ne semble y avoir aucune limitation d’innovation pour la recharge.

Peut-être serait-il raisonnable d’obliger un standard sur une puissance relativement faible et/ou des débits lents, là où l’innovation, tant dans la recharge en elle-même que le transfert de données, est moins susceptible de survenir.