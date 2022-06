Des législateurs américains demandent à Google de ne plus orienter les résultats de recherche au sujet de l’avortement

Des législateurs américains s'inquiètent des résultats de recherche proposés aux femmes cherchant des renseignements sur l'avortement.

Un groupe de législateurs démocrates menés par le Sénateur Mark Warner (D-Va.) et la Représentante Elissa Slotkin enjoint Google de “cesser de manipuler les résultats de recherche” qui conduisent les gens cherchant à avorter vers des cliniques anti-avortement. Dans une lettre adressée au PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, ces derniers font référence à une étude menée par l’organisation à but non lucratif américaine Center for Countering Digital Hate (CCDH) qui met en évidence que 1 résultat de recherche sur 10 sur Google pour une requête “comme clinique avortement près de moi” ou “pilule abortive” montre des centres contre l’avortement.

“Diriger des femmes vers des fausses cliniques qui font de la mauvaise information et n’offrent pas de services de santé compréhensifs est dangereux pour la santé des femmes et vient miner l’intégrité des résultats de recherche de Google”, expliquent les législateurs. Le CCDH a aussi mis en évidence que 37 % des résultats sur Google Maps pour la même recherche conduisent les gens vers des cliniques anti-avortement. Selon eux, Google ne devrait pas afficher ces résultats aux utilisateurs qui cherchent à avorter, et si la firme de Mountain View devait effectivement les afficher, des avertissements devraient être affichés.

De plus, le CCDH a découvert que 28 % des publicités affichées dans les premiers résultats de recherche sont pour des refuges pour femmes enceintes. Google a ajouté un avertissement pour ces publicités, “un petit message peu visible”, selon les législateurs. “La prévalence de ces publicités trompeuses marque ce qui semble être un revirement inquiétant par rapport à la promesse de Google de 2014 de retirer les publicités pour des centres spécialisés qui participent à la déception des femmes cherchant des informations sur l’avortement”.

Mark Warner, Elissa Slotkin et les autres signataires veulent savoir ce que Google a l’intention de faire pour limiter l’apparition des centres anti-avortement lorsque les utilisateurs cherchent précisément des services d’avortement. Et si Google choisit de ne pas prendre de mesure pour empêcher leur apparition, le groupe demande que le géant ajoute un signalement clair que le centre propose ou non des services d’avortement.

NEW: @RepSlotkin and I are leading a group of lawmakers to push on the Google CEO to crack down on manipulative search results that lead to scammy “crisis pregnancy centers.”

It’s time for them to limit or label results and ads that lead to fake abortion clinics. pic.twitter.com/LlkTueI2QP

— Mark Warner (@MarkWarner) June 17, 2022