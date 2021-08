Des iPhone et Mac avec des puces gravées en 3 nm pour 2022 ?

Si l'on en croit DigiTimes, les appareils Apple de l'année 2022 utiliseraient des puces gravées en 3 nm. De quoi gagner encore beaucoup en performances et en autonomie ?

Si les puces électroniques de nos appareils sont de plus en plus puissantes, c’est essentiellement parce que les technologies modernes permettent d’intégrer toujours plus de transistors dans un espace toujours plus réduit. C’est parce qu’il est possible de graver toujours plus petit. Apple pourrait d’ailleurs bientôt proposer des puces gravées en 3 nm, contre “seulement” 5 nm actuellement, dans ses iPhone et Mac.

Bientôt des puces gravées en 3 nm dans les iPhone et les Mac ?

À l’heure actuelle, les iPhone utilisent des puces de la série A dont le dernier modèle en date, A14, est gravé en 5 nm. Il en va de même pour la puce M1 que l’on retrouve dans les dernières générations de Mac. La puce A15, qui devrait faire ses débuts dans quelques mois, continuera dans cette voie mais avec un processus amélioré.

C’est ce que croit savoir DigiTimes

Tout cela devrait cependant changer en 2022. Tout du moins si l’on en croit un récent rapport de DigiTimes. La gamme de produits Apple de l’année prochaine pourrait utiliser des puces gravées en 3 nm. Cette information peut sembler très technique, mais il faut savoir que plus le procédé de gravure est fin, plus la distance entre les composants du processeur est réduite.

C’est un peu comme un trajet en voiture. Si la distance jusqu’à votre destination est réduite, vous passerez moins de temps à conduire et consommerez moins de carburant. En ce qui concerne les processeurs, cela signifie qu’ils pourront fonctionner de manière plus efficience, autrement dit être plus performant en utilisant moins d’énergie. Quant à savoir si cette différence se fera ressentir à l’usage, c’est une tout autre histoire, mais d’un point de vue purement technique, c’est une très bonne chose.

L’année prochaine devrait être l’année de la puce A16, et à ses côtés, Apple pourrait lancer la ou les puces M2 / M2X / M3. Voilà qui devrait être très intéressant en termes de technologie. À suivre !