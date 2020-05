Des ingénieurs imaginent à quoi pourrait ressembler la distanciation sociale dans les avions

La pandémie de nouveau coronavirus pose aujourd'hui encore d'énormes problèmes au monde entier. Et la crise ne saurait être derrière nous sans la mise au point d'un vaccin. D'ici là, la distanciation sociale doit rester de mise. Y compris dans les avions.

Tant qu’un vaccin contre le Covid-19 ne sera pas découvert et produit en masse, la distanciation sociale doit être la norme. Elle doit entrer dans les habitudes et des moyens doivent être implémentés pour ce faire. En effet, nombre de personnes infectées sont asymptomatiques et ne montrent de fait aucun signe de la maladie. Ces personnes sont de parfaits vecteurs pour le virus, contaminant les autres à leur insu. Des moyens doivent donc être mis en place, partout, pour tous. Les avions ne font pas exception.

Un concept d’implémentation de la distanciation sociale dans les avions

Nul doute que tout un chacun devra respecter scrupuleusement la distanciation sociale pendant de longs mois, plusieurs années même selon certaines études. Mais comment celle-ci pourrait-elle se manifester dans les transports ? Et plus particulièrement dans des espaces confinés comme ceux d’un avion ? Florian Barjot, ingénieur Français en aéronautique, propose aujourd’hui quelques concepts explorant des pistes pour la mise en place de cette distanciation sociale dans de tels environnements.

Siège centrale condamné et barrières transparentes en place

Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, Florian Barjot imagine des éléments en plastique transparent qui seraient placés entre les sièges et entre les rangées de sièges. Cela rendrait le siège du milieu inutilisable mais permettrait de maintenir les passagers à une distance raisonnable les uns des autres. Et bien que la distance effective entre deux passagers soit ici inférieure au 1,5 voire 1,80 m recommandé, c’est toujours mieux que rien. Et sur ce design de Florian Barjot, les compagnies aériennes n’auraient pas énormément de travail à effectuer pour adapter leurs avions. La mise en place comme le retrait de ces barrières de protection serait assez simple. Cela étant dit, il ne s’agit là que d’un concept, une idée d’un ingénieur du secteur. Impossible de savoir si les compagnies aériennes adopteront cette solution lorsqu’elles pourront de nouveau faire décoller leurs avions.