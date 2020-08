Des Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 découverts dans la nature

Google travaille sur sa prochaine génération de smartphone, le Google Pixel 5. Les rumeurs et autres fuites sont déjà assez nombreuses concernant l'appareil mais voici aujourd'hui qu'il a été aperçu dans la nature.

Malgré les nombreuses rumeurs et autres fuites, on se demande encore à quoi peuvent bien ressembler les Google Pixel 4a 5G et Pixel 5. Si vous regardez l’image ci-dessus, vous les avez peut-être sous les yeux. En effet, les équipes de 9to5Google ont remarqué cette photo publiée sur Reddit, une photo qui montrerait justement ces deux nouveaux modèles, et qui dévoilerait par là même leurs spécifications.

Des Google Pixel 4a 5G et Pixel 5 aperçus dans la nature

L’image en elle-même suggère que le Pixel 4a 5G (à droite) dispose d’une caméra supplémentaire par rapport au Pixel 4a, sans compter que son écran serait bien plus grand. Il semble même éclipser totalement le (petit) Pixel 5 que l’on peut voir à gauche.

Si l’on en croit les spécifications annoncées dans le document, ces deux nouveaux modèles de Pixel offriraient des performances en nette hausse par rapport au 5a. Outre l’ajout d’une caméra grand angle, les appareils seraient propulsés par une puce plus rapide, Snapdragon 765G. Les batteries seraient elles aussi plus conséquentes, avec 3 800 mAh pour le Pixel 4a 5G et 4 000 mAh pour le Pixel 5. Ce dernier serait par ailleurs dépourvu de prise jack mais disposerait d’un écran 90 Hz et de 8 Go de RAM, contre “seulement” 60 Hz et 6 Go pour le 4a 5G.

Avec une liste de spécifications assez fournie

Les rendus de OnLeaks fournis à 91mobiles viennent renforcer ce que l’on voit sur cette photo, suggérant que le Pixel 4a 5G offrirait un écran de 6,1 ou 6,2 pouces avec un module double caméra à l’arrière.

Google avait par ailleurs déjà annoncé que ses smartphones 5G démarreraient à 499$ et qu’ils arriveraient cet automne. La question, maintenant, sera de savoir si vous serez prêt à payer l’extra demandé pour le premium du Pixel 5. Et celui-ci a-t-il d’autres avantages à faire valoir ? Avec Google, le software peut lui aussi réserver de belles surprises. Une chose est sûre : avec cette génération, le géant de Mountain View ne va pas viser le très haut de gamme comme il l’a fait l’année dernière avec le Pixel 4.