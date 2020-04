Des étudiants Japonais utilisent un robot pour assister à la remise de leur diplôme

Face à cette pandémie du Covid-19, les écoles ont fermé leurs portes. Cela empêche notamment un grand nombre d'étudiants d'assister à leur remise de diplôme. Fort heureusement, aujourd'hui, les robots peuvent aider. Exemple au Japon.

Avec la fermeture des écoles pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, certains étudiants manqueront l’un des jours les plus importants de leur vie, la remise de leur diplôme. Cela étant dit, au Japon, pays où les robots sont légion, certains ont tout de même pu être présents, virtuellement, grâce à des robots. Ce fut le cas notamment pour la promotion de la Business Breakthrough University de Tokyo. Présentation.

Une université japonaise organise la remise des diplômes avec des robots à la place des étudiants

Nous avions déjà des exemples de l’utilisation de ce genre de robot dans les hôpitaux notamment, pour maintenir le contact avec des proches dans les hôpitaux. Aujourd’hui, c’est une autre utilisation de ces robots. Et il semble que cela fonctionne plutôt bien. Selon le témoignage de Kazuki Tamura, l’un des étudiants qui a pu “recevoir” son diplôme ainsi, “c’est une expérience tout à fait nouvelle que de recevoir un diplôme dans un lieu public alors que moi je suis dans un lieu privé.” Aussi étonnant que cela puisse paraître, ce n’est pas la première fois qu’une telle cérémonie se tient virtuellement au Japon à cause de la pandémie. Il y a quelques jours, une école primaire avait organisé sa cérémonie dans Minecraft. Les élèves étaient présents via leurs avatars.

Un exemple intéressant de l’utilisation des technologies modernes en cette période de crise

Dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui, les robots utilisés pour cette cérémonie ont été créés par ANA Holdings et répondent au petit nom de Newme. On les a affublés d’un chapeau de nouveau diplômé et de la robe qui va avec. Ainsi, ils ressemblaient beaucoup à de nouveaux diplômés en chair et en os bien qu’il ne s’agisse que de robots. En guise de tête, les robots étaient équipés d’une tablette pour afficher le visage de l’étudiant que chacun représentait. Voilà en tout cas une approche très intéressante. L’université japonaise espère que d’autres écoles dans le monde entier adopteront cette solution pour limiter les rassemblements sans pour autant priver totalement les étudiants de cet événement très important.