Des CT-scans 3D dévoilent la beauté de l’ingénierie moderne

Vous voyez l’image ci-dessus ? Vous pourriez penser qu’il s’agit d’un objet tout droit sorti de Tron ou Blade Runner, mais c’est en vérité un CT-scan d’un bouchon de bouteille de ketchup Heinz. Vous avez bien lu ! Un groupe d'”ingénieurs profondément curieux” s’amuse à scanner des objets très différents tous les mois pour nous donner l’occasion de découvrir les merveilles d’ingénierie qui nous entourent au quotidien.

Le dernier lot de scans de cette équipe inclut un bouchon de bouteille de ketchup Heinz qui a demandé pas moins de 185 000 heures de travail et 45 prototypes à son inventeur. C’est un assemblage très complexe, qui permet au ketchup d’être stocké à l’envers sans fuite. Ce design a même été vendu sous licence à la NASA pour créer des containers étanches pour ses astronautes.

Outre ce bouchon de bouteille Heinz, l’équipe a aussi scanné un bec de bouteille de la sauce piquante Sriracha, avec son design si distinctif. Les ingénieurs ont par ailleurs scanné un bouchon de bouteille Vita Coco, confirmant que la bobine à l’intérieur reste parfaitement intacte jusqu’à ce que la mini-scie fasse son œuvre lorsque vous l’ouvrez pour la première fois. Qui aurait cru que le packaging alimentaire pouvait être si fascinant ?

En décembre, l’équipe avait scanné trois AirPods différents pour montrer comment les écouteurs sans fil d’Apple ont évolué. Vous pouvez voir comment le géant de la tech n’a cessé de réarranger les composants internes, année après année, pour offrir un design totalement nouveau à chaque génération. Un mois plus tard, les ingénieurs publiaient des scans des consoles portables de Nintendo, du Game Boy à la Switch. Voir le tout premier processeur du Game Boy, qui était, semble-t-il, moins performant que celui d’une calculatrice TI-83, vous permettra d’apprécier les évolutions technologiques. Enfin, en février, nous avons eu droit à plusieurs appareils photo instantanés de Polaroid et Fujifilm, affichant aux yeux du monde leurs complexes entrailles et montrant comment ces petits appareils peuvent imprimer sur de grands supports.

Si cela vous intéresse, vous pouvez retrouver tous les scans 3D sur leur site, là où toutes leurs futures collections seront très certainement publiées.

Introducing Scan of the Month – food packaging edition! Head over to our rebooted website to learn more about this $40 billion industry and the hidden engineering that keeps your favorite products fresh. Link in bio. pic.twitter.com/kgz8V25MFl

— Scan of the Month (@ScanOfTheMonth) March 17, 2022