Des coquillages et des fruits comme alternative au plastique

Le plastique doit être éliminé. Ou tout du moins il doit l'être dans sa forme actuelle. De nombreuses recherches ont permis de mettre au point des alternatives plus ou moins viables. En voici une nouvelle, à base de coquillages et de fruits.

Le plastique est probablement l’un des matériaux les moins respectueux de l’environnement. Ceci dans la mesure où il lui faut des siècles pour se décomposer. Et parce qu’il n’est pas aussi durable que d’autres matériaux comme le métal, il est facilement et fréquemment jeté lorsque inutile. C’est particulièrement vrai pour les plastiques d’emballage. Il existe pourtant aujourd’hui plusieurs alternatives.

Une alternative au plastique à base de coquillages et aux fruits

Nous avons déjà vu nombre d’initiatives pour tenter de réduire les déchets plastiques, pour rendre le matériau davantage biodégradable ou pour lui trouver des alternatives viables. Aujourd’hui, bonne nouvelle. À Singapour, des chercheurs de l’Université de technologie de Nanyang (NTU) ont mis au point une nouvelle alternative potentielle au plastique. Celle-ci utilise des coquillages et des fruits. Pas mal, non ? Les chercheurs tentaient de créer de la chitine, utilisée notamment comme épaississant/stabilisateur pour la nourriture et comme emballage alimentaire antimicrobien.

La chitine pourrait servir dans bien des domaines

Selon le professeur William Chen, directeur de la recherche, “cette énorme quantité de déchets de crevettes a relancé l’intérêt de l’industrie, y voyant là une source abondante de chitine. Cependant, il y a actuellement un problème dans la méthode d’extraction, le processus n’est pas viable et pas respectueux de l’environnement.” “Notre nouvelle méthode utilise les déchets des crustacés et des fruits et un processus de fermentation naturelle pour extraire la chitine. C’est non seulement rentable mais aussi respectueux de l’environnement et tout à fait viable, et cela permet d’aider à réduire les déchets dans leur ensemble.” Et outre le fait d’avoir potentiellement créé une alternative au plastique, les chercheurs ont découvert que, durant les différentes étapes de fermentation, la chitine pouvait aussi servir d’accélérateur de croissance dans les fertilisants et de système de distribution de médicaments contrôlée dans les traitements pharmaceutiques.