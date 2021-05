Jusqu'à quel âge l'être humain peut-il vivre ? Des scientifiques pensent que notre corps pourrait tenir 150 ans maximum. Passée cette date, cela relèverait d'un véritable exploit.

Le corps humain représente encore un formidable mystère à bien des égards. Certains consacrent toute leur vie à étudier tel ou tel élément très particulier de notre corps, d’autre l’observenet dans son ensemble. Pour tenter, par exemple, d’évaluer l’âge maximal qui pourrait être le nôtre – sans devenir à moitié robot, évidemment -. Des scientifiques apportent aujourd’hui une réponse.

Des chercheurs pensent que l’Homme a une durée de vie maximale de 150 ans

Jusqu’à quel âge l’être humain peut-il vivre ? Voilà donc une question très intéressante. À ce jour, l’être humain ayant vécu le plus longtemps est Jeanne Calment, née en France en 1875. Il aura vécu jusqu’à l’âge de 122 ans et 164 jours. Mais est-il possible de vivre plus longtemps encore ?

Il semblerait que la réponse soit oui mais qu’il y ait une limite infranchissable, ou presque, quant à l’âge maximal de notre corps humain. Selon une nouvelle étude publiée dans le journal Nature par les chercheurs Timothy V. Pyrkov, Konstantin Avchaciov, Andrei E. Tarkhov, Leonid I. Menshikov, Andrei V. Gudkov, and Peter O. Fedichev, cette limite de la vie humaine serait située aux alentours de 150 ans.

Mais ils sont aussi convaincus que des thérapies pourraient améliorer cette limite

Si l’on en croit ces scientifiques, à cet âge, le corps humain perdrait sa capacité à guérir des maladies et se remettre de ses blessures. Bien qu’il soit évidemment reconnu que les personnes âgées ont plus de mal à se remettre d’une maladie ou d’une blessure que les plus jeunes, il n’y a jusqu’à présent jamais véritablement eu de telle limite quant à notre “durée de vie” maximale.

Ceci étant dit, les chercheurs sont aussi convaincus qu’il pourrait y avoir des thérapies, aussi diverses que variées, qui permettraient d’améliorer cette résistance du corps humain. Cette limite pourrait donc être améliorée et l’Homme pourrait vivre plus longtemps et plus sainement.