Des chercheurs ont mis au point une batterie aussi petite qu'un grain de riz et pourtant suffisamment puissante pour alimenter un ordinateur portable.

Le fait que nos appareils électroniques soient de plus en plus performants et de plus en plus petits est une bonne chose pour leur usage au quotidien, certes, mais cela représente des défis colossaux dans leur fabrication. Il faut pouvoir intégrer les composants nécessaires dans des dimensions aussi réduites et c’est loin d’être simple. La batterie, par exemple, est un élément qui prend normalement beaucoup de place. Des chercheurs ont pourtant aujourd’hui mis au point une batterie aussi petite qu’un grain de riz.

Nombre de nos gadgets électroniques sont aujourd’hui très petits et très fins. Il faut cependant toujours qu’ils disposent d’une source d’alimentation, quelle qu’elle soit. Des chercheurs de l’Université de Technologie de Chemnitz ont trouvé le moyen de concevoir une batterie de la taille d’un simple grain de riz.

Avec une taille aussi réduite, le potentiel est incroyable. Une telle batterie pourrait trouver sa place dans des capteurs biocompatibles qui trouveraient leur place directement dans le corps humain. Ce genre de batteries aussi petites n’est pas nouveau. Plusieurs projets du même genre ont déjà vu le jour par le passé, mais contrairement à certains de ces derniers, cette batterie est suffisamment puissante pour alimenter de gros appareils, comme des ordinateurs.

Les chercheurs affirment que le design de leur batterie leur a été inspiré par le gâteau roulé, avec des couches de batterie qui s’enroulent pour occuper un minimum d’espace, contrairement aux batteries traditionnelles que nous avons dans nos smartphones et ordinateurs portables qui sont longues et plates et qui, plus elles sont grosses, plus elles occupent de place.

Cela étant dit, avant de rêver de voir de telles microbatteries intégrées dans nos batteries, il faudra d’abord que les chercheurs finalisent leurs travaux, leur trouve des applications réelles abouties et parviennent à les produire en masse à un tarif contenu. Difficile d’imaginer pouvoir en profiter avant longtemps. À suivre !