Des chercheurs ont mis au point un wearable médical avec du papier et un crayon

Le wearable est un domaine qui n'en est qu'à ses débuts. Et les applications sont déjà extrêmement prometteuses. Des chercheurs ont mis au point un accessoire dédié à la santé ne fonctionnant qu'avec du papier et un crayon.

En cette époque où le numérique est très implanté dans nos vies, utiliser du papier et un crayon pour écrire peut presque paraître archaïque. Cela étant dit, combiner cette écriture manuscrite sur du banal papier avec les technologies modernes n’est pas impossible. Des chercheurs ont découvert qu’il était possible de créer des wearables médicaux en utilisant que du papier et un crayon. Comment est-ce possible ?

Ce wearable fonctionne avec du papier et un crayon

Une équipe de chercheurs de l’Université du Missouri a découvert que les crayons dont la mine est faite d’au moins 90% de graphite peuvent conduire suffisamment d’énergie lorsque l’on écrit sur une simple feuille de papier pour que ces données soient exploitables. Cela signifie que le graphite peut être utilisé comme électrode, et la flexibilité du papier offre la possibilité de placer la feuille n’importe où sur le corps. Sur un bout de peau, dans une articulation ou ailleurs.

Il y a aussi un autre avantage à profiter du papier et d’un crayon, c’est que l’ensemble se trouve très facilement et ne coûte pratiquement rien. De plus, c’est aussi un choix très intéressant pour l’environnement dans la mesure où tous deux se dégradent bien plus rapidement que le plastique. Ce combo peut aussi être utilisé pour créer des capteurs et mettre au point des solutions davantage personnalisées, rapidement et à moindre coût.

Une solution très peu onéreuse et facilement personnalisable

Selon le professeur Zheng Yan, assistant professeur l’École d’Ingénieur de l’Université du Missouri, “par exemple, si une personne a un problème de sommeil, on peut dessiner un appareil biomédical pour suivre les niveaux de sommeil de cette personne. Dans une classe, un professeur pourrait faire participer ses élèves en intégrant la création d’un appareil wearable en utilisant des crayons et du papier dans un cours. De plus, cette approche très peu chère et facilement personnalisable pourrait permettre aux chercheurs de mener leurs expérimentations chez eux, pratique notamment en période de pandémie.”