Des chercheurs modifient un casque pour aider à interpréter la langue des signes

Un simple casque audio peut permettre d'interpréter la langue des signes. Une innovation très prometteuse que l'on doit à des chercheurs de l'Université de Buffalo.

Si vous voulez comprendre, et parler, la langue des signes, il vous faut l’apprendre, comme n’importe quelle langue. Et dans la mesure où tout le monde n’a pas nécessairement le temps ou l’envie de le faire, il peut être délicat pour les personnes souffrant de déficience auditive ou de problèmes d’élocution quelconques, sans aller forcément jusqu’à la surdité ou au mutisme, de communiquer avec les autres. Et s’il était possible d’utiliser un simple casque audio pour comprendre cette langue ?

Peut-être que, dans un futur plus ou moins proche, nous n’aurons plus besoin d’apprendre la langue des signes. Des chercheurs des l’Université de Buffalo ont modifié un casque avec réduction de bruit pour lui permettre de “voir” et de traduire la langue des signes américaine lorsqu’il est apparié à un smartphone.

Le système complet, baptisé SonicASL, utilise la technologie Doppler pour détecter les plus infimes fluctuations des ondes acoustiques qui sont produites lorsque quelqu’un signe en utilisant ses mains. Jusqu’à présent, le système s’est montré extrêmement efficace, avec une précision de 93,8 % durant les tests menés en intérieur comme en extérieur. Cependant, les tests réalisés ne contenaient que 42 mots et les chercheurs ont découvert en voulant interpréter des phrases simples que l’efficacité chutait à 90,6 %.

Il y a encore beaucoup de travail à réaliser sur ce projet mais les chercheurs sont très optimistes et ces premiers résultats sont très prometteurs. Les communications entre les sourds/muets et la population non handicapée sur ces deux sens pourraient être grandement améliorées. Les chercheurs espèrent par ailleurs, à l’avenir, pouvoir utiliser leur invention SonicASL pour lire les expressions faciales, lesquelles, on le sait, sont très importantes dans l’interprétation de la langue des signes.

Espérons simplement que les scientifiques parviendront à arriver à leurs fins. Pouvoir traduire ainsi la langue des signes avec un simple casque audio serait extrêmement pratique, et moins coûteux que les systèmes actuels utilisant une caméra.