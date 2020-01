Des chercheurs développent 3 jeux gratuits pour améliorer ses compétences cognitives

Trois titres disponibles en ligne, sur Android et iOS, s'appuyant sur des recherches et aux effets positifs sur les capacités cognitives démontrés.

Si vous aviez appréciez le Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima et ses suites sur Nintendo DS qui mobilisait des épreuves de calcul, mémorisation, lecture et autres exercices, les trois jeux développés par des scientifiques de la New York University devraient vous plaire encore davantage. Ces jeux sont d’autant plus d’actualité que le 3 janvier dernier, Nintendo a publié le quatrième titre de la saga sur Nintendo Switch, après un passage sur 3DS en 2017. Malgré son présupposé — proposer des outils pour améliorer le cerveau — pourtant développé avec l’aide du neuroscientifique Ryuta Kawashima, les différents “Programme” commercialisés par Nintendo n’améliorent en rien les capacités cognitives. Les travaux réalisés par Jan L. Plass et ses collègues à la New York University peuvent en revanche changer la donne, et se repose sur des résultats scientifiques avérés.

Le résultat de quatre années de recherche

L’équipe a conçu et développé trois jeux numériques disponibles sur les magasins d’applications iOS et Google Play à l’efficacité prouvée qui permettent d’améliorer la mémoire, l’inhibition et la flexibilité cognitive. Avec son équipe de la NYU et Richard E. Mayer de l’Université de Californie à Santa Barbara, et après 4 ans de recherche, les chercheurs ont découvert que les jeux pouvaient améliorer les fonctions exécutives après seulement deux heures. Ils ont décidé de les rendre public. Ils espèrent “combler le fossé” entre les personnes aux ressources plus modestes bénéficiant d’une éducation de moins bonne qualité et ceux ayant de meilleures opportunités.

Trois compétences à développer

Le premier jeu, Gwakkamolé, où il s’agit d’écraser des avocats, a été conçu pour entraîner le contrôle inhibiteur, soit la capacité à contrôler son attention, son comportement, ses pensées et/ou ses émotions. Le second, CrushStations, avec des pieuvres de différentes couleurs, se concentre sur l’entraînement de la mémoire de travail, mémoire à court terme qui joue quotidiennement un rôle majeur. Enfin All You Can ET, avec des extraterrestres très indécis, est conçu pour entraîner la flexibilité cognitive, c’est-à-dire la capacité mentale de passer de la réflexion sur deux concepts différents à la réflexion sur plusieurs concepts simultanément. Les chercheurs ont publiés 8 articles de recherche sur l’efficacité de ces jeux et éditent ensemble un Manuel d’apprentissage par le jeu en février chez MIT Press.