Des chercheurs de Hong Kong auraient conçu un vaccin contre le coronavirus

Les maladies peuvent être extrêmement résistantes. Certaines résistent d'ailleurs à l'homme depuis la nuit des temps, comme le cancer. Aujourd'hui, le monde commence à lutter contre le coronavirus mais il se pourrait que des chercheurs aient conçu un vaccin.

Quand vous êtes malade, que vous avez un peu de fièvre, mal à la gorge au ventre ou autre, vous allez consulter, vous récupérer des médicaments et vous vous sentez assez rapidement mieux. Malheureusement, comme vous le savez certainement, certaines maladies ne se soignent pas. C’est l’une des raisons pour lesquelles le nouveau coronavirus qui vient de Chine est mortel. Il ne semble actuellement pas y avoir de remède. Selon un récent rapport cependant, des chercheurs de Hong Kong auraient développé un vaccin.

Le vaccin contre le nouveau coronavirus existerait déjà

Si l’on en croit le Professeur Yuen Kwok-yung, expert en maladies infectieuses de l’Université de Hong Kong, son équipe serait parvenue à mettre au point un vaccin contre ce virus. Si l’information est avérée, ce serait évidemment une très bonne nouvelle. Mais Yuen Kwok-yung reste prudent : il pourrait falloir attendre encore très longtemps avant que celui-ci puisse être distribué au grand public et surtout à celles et ceux qui sont infectés. Comme avec tout médicament, la phase de test est très longue et complexe. Cela passe d’abord par des tests sur des animaux avant les premiers tests sur l’homme.

Mais il lui faut encore passer tous les tests nécessaires

Toujours selon les dires de cet expert, il faudra probablement quelques mois pour finaliser les tests sur les animaux avant de passer aux tests sur l’homme, pas avant une année, très probablement. Le vaccin serait basé sur un vaccin contre la grippe en spray nasal, vaccin qui avait été développé précédemment par la même équipe du Professeur Yuen Kwok-yung. Ce nouveau vaccin diffère de ce dernier, il intègre une partie des antigènes de surface du coronavirus ce qui devrait, en théorie, non seulement prévenir l’infection par ce nouveau coronavirus mais aussi par les virus de la grippe. Selon l’expert : “nous avons déjà produit le vaccin mais il faudra longtemps pour le tester sur les animaux. Si le vaccin s’avère être efficace et sûr sur un certain nombre d’espèces animales, les tests cliniques pourront démarrer sur les humains. Cela prendra au minimum une année.”