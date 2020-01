Des chercheurs auraient découvert un moyen de “traiter n’importe quel cancer”

Le combat contre le cancer est très probablement l'une des plus grandes batailles que mène l'Homme dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, des chercheurs pourraient avoir mis au point une méthode pour traiter "n'importe quel cancer". Explication.

À l’heure actuelle, en matière de traitement contre le cancer, chercheurs, médecins et autres spécialistes travaillent d’arrache-pied pour trouver des méthodes permettant de l’éradiquer définitivement du corps des patients. C’est une tâche de longue haleine, un combat de tous les instants, qui demande notamment un budget considérable. Aujourd’hui, il se pourrait qu’une équipe de l’Université de Cardiff a fait une importante découverte, une découverte qui pourrait bien tout changer.

Des chercheurs ont découvert une méthode prometteuse de lutte contre le cancer

Les chercheurs en question ont en effet découvert qu’une partie de notre système immunitaire pourrait potentiellement être utilisé pour traiter toutes les formes de cancer. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, notre système immunitaire aide le corps à combattre les infections. Il pourrait aussi servir à attaquer les cellules cancéreuses. Les scientifiques ont découvert qu’il y avait un lymphocyte T dans le sang qui pouvait s’attaquer à une grande variété de cancers.

Celle-ci fait appel aux lymphocytes T du patient et pourrait éradiquer de très nombreux cancers

Cela signifie que, dans un avenir relativement lointain encore, en exploitant au maximum les lymphocytes T, on pourrait imaginer un traitement unique pour traiter de nombreux cancers plutôt que de devoir adapter le traitement de manière très différente selon les patients. Sont notamment concernées par cette méthode les cellules cancéreuses des poumons, de la peau, du sang, du colon, de la poitrine, des os, de la prostate, des ovaires, des reins et du col de l’utérus. Et il s’avère de plus que ce processus ne touche absolument pas aux tissus sains. C’est là un point très important dans la lutte contre le cancer. Cela étant dit, avant de sauter au plafond, il faut savoir que ces recherches n’en sont qu’à leurs débuts. Il faudra encore de très longues années de tests, notamment cliniques, avant de pouvoir envisager en profiter. Une chose est sûre, c’est très prometteur.