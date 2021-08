Des chercheurs auraient créé un masque capable de neutraliser totalement le virus Covid-19

Des chercheurs ont mis au point un masque qui neutralise complètement le Covid-19 grâce à des nanocouches d'argent et de cuivre.

La raison pour laquelle les masques sont recommandés pendant cette pandémie, c’est parce que l’un des moyens de propagation du Covid-19, c’est la transmission par gouttelettes, lesquelles apparaissent lorsque nous parlons, toussons ou éternuons. Porter un masque empêche ces gouttelettes d’aller trop loin autour de vous. Et cela peut aussi arrêter des gouttelettes, qui se retrouvent piégées sur la surface extérieure du masque plutôt que dans votre bouche ou votre nez. Voici un masque d’un genre tout à fait nouveau.

Cela étant dit, ces masques, y compris les masques N95, ne sont pas efficaces à 100 %. Ils arrêtent presque 100 % des particules de ce satané virus mais il y a toujours une petite part de risque que certaines parviennent à passer, dans un sens ou dans l’autre. Des chercheurs de Mexico affirment avoir mis au point un nouveau type de masque qui aurait la capacité de neutraliser totalement le Covid-19.

Pour ce faire, les scientifiques ont utilisé un tissage de nanocouches d’argent et de cuivre. Ainsi, si le virus devait arriver sur le masque, il serait neutralisé. Les chercheurs ont testé le masque avec des gouttelettes de virus prélevés sur des patients positifs au Covid-19 et placés sur un film de ce matériau d’argent et de cuivre déposé en polypropylène.

Ceci grâce à des nanocouches d’argent et de cuivre

Avec de faibles charges virales, le virus a disparu après deux heures, tandis que, avec des charges plus importantes, celui-ci a disparu après environ huit heures. Selon les chercheurs, “au contact de la nanocouche argent-cuivre, la membrane du Sars-CoV-2 se rompt et son ARN est endommagé. De fait, même si le SakCu [le nom du matériau composite argent-cuivre donné par les chercheurs, NDLR] n’est déposé correctement, ce ne sera pas un problème dans la mesure où celui-ci ne reste pas contaminé, comme la plupart des masques jetables actuels.”

Ceci étant dit, ce masque n’est pas (encore) produit à grande échelle, vous ne pouvez donc pas l’acheter. Qui plus est, il faut préciser que la création de cette équipe de chercheurs mexicains n’a pas encore été étudiée de près par leurs pairs. Le concept semble très prometteur en tous les cas, cela pourrait aboutir à des masques plus efficaces dans un futur relativement proche.