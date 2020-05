Des astronomes pourraient avoir assister pour la première fois à la naissance d’une planète

L'Univers regorge de mystères. L'une des grandes questions auxquelles les spécialistes aimeraient pouvoir répondre concerne le processus de sa création. Aujourd'hui, des astronomes pourraient avoir été témoins d'un événement très important dans cette quête.

Comment l’Univers s’est-il formé ? C’est une question à laquelle nombre de curieux aimeraient pouvoir répondre. Les planètes apparaissent-elles subitement ? Ont-elles toujours été là ? Aujourd’hui, grâce à des observations réalisées avec le très grand télescope de l’ESO, les experts pourraient se faire une meilleure idée de ce processus complexe.

Seraient-ce les premières images de la création d’une planète ?

Ces observations sont très importantes dans la mesure où elles pourraient représenter la naissance d’une planète. Il s’agirait là d’une grande première. Les images capturées par le télescope montrent un vortex tourbillonnant de poussière et de gaz autour de l’étoile AB Aurigae, localisée à 520 années lumière de la Terre dans la constellation du Cocher. Selon les scientifiques, ce genre de spirales de poussière et de gaz suggèrent la présence d’un bébé planète.

Une découverte qui pourrait être très importante

C’est ce corps qui génère des perturbations et créent les spirales de poussières et de gaz. Au centre de cette spirale, il y a un petit “nœud”. Pour les scientifiques, il pourrait s’agir là d’une planète nouvelle-née. Ces observations ont été publiées dans une étude de Astronomy & Astrophysics. Selon Anne Dutrey, co-autrice, “ce nœud est présent dans plusieurs modèles théoriques de formation des planètes. Il correspond à la connexion de deux spirales, l’une évoluant vers l’intérieur de l’orbite de la planète, l’autre vers l’extérieur, et se rejoignant là où se trouve la planète. Cela permet à des gaz et des poussières divers de ce disque de s’agglomérer pour former la planète et la faire grandir.”

S’il s’agit bien là de la naissance d’une planète, voilà qui pourrait permettre d’en apprendre bien davantage sur ce savant process et qui sait, peut-être en saura-t-on davantage sur la création de l’Univers dans son ensemble. À suivre !