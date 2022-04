Des apps Mac forcent les utilisateurs à payer un abonnement

Ces applications Mac qui vous "obligent" à payer un abonnement, une pratique contre les règles malheureusement trop répandue.

En 2021, The Washington Post rapportait qu’environ 2 % des 1 000 applications les plus rentables dans l’Apple App Store étaient des formes de scam. Il s’avère que le Mac App Store n’est pas non plus immunisé contre ces développeurs peu scrupuleux. Commme l’explique The Verge, un développeur du nom de Kosta Eleftheriou met en lumière plusieurs applications listées sur le Mac App Store qui utilise des popups qui sont très difficiles à fermer à moins de payer l’abonnement demandé. Précédemment, Kosta Eleftheriou avait dressé une liste d’applications iOS de scam qui étaient parvenues à outrepasser la validation d’Apple.

Le développeur a commencé à s’intéresser à ce sujet après la publication d’un tweet d’Edoardo Vacchi concernant l’application My Metronome qui désactive l’option Quitter à moins de payer un abonnement. Apple a simplifié le processus de signalement des scams sur iOS 15, mais Edoardo Vacchi expliquait qu’il était impossible de signaler My Metronome sur Mac. Kosta Eleftheriou a confirmé les déclarations d’Edoardo Vacchi et a fourni à The Verge d’autres applications disposant des mêmes mécaniques. Le développeur macOS et iOS Jeff Johnson a procédé à quelques recherches de son côté et découvert que le développeur de My Metronome, Music Paradise LLC, est enregistré à la même adresse en Russie qu’un autre développeur du nom de Groove Vibes.

Une pratique contre les règles malheureusement trop répandue

The Verge a alors téléchargé et installé les applications de Music Paradise et Groove Vibes. Si certaines d’entre elles se comportent tout à fait normalement, d’autres désactivent effectivement les options Quitter et Forcer à quitter. Il est toujours possible de quitter les applications sans payer, mais les liens vers ces popups ont clairement été pensés et conçus pour être difficiles à trouver.

Apple se vante d’avoir mis en place un processus de vérification rigoureux pour l’App Store – Tim Cook avait même déclaré durant le procès contre Epic l’année dernière que le store serait un “bazar sans nom” sans ce denier -. Des applications frauduleuses passent cependant parfois à travers les mesures mises en place par le géant de la tech et celles-ci peuvent effectivement rapporter de l’argent à leurs concepteurs. Selon le rapport de 2021 de The Washington Post, celles-ci auraient rapporté environ 48 millions de dollars, commission d’Apple comprise. L’application My Metronome n’est plus disponible à l’heure d’écrire ces lignes, mais il est impossible de savoir si cette suppression du store est le fait d’Apple ou non.