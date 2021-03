Des Apple iPad et MacBook avec écran OLED pour 2022 ?

La technologie OLED est probablement la meilleure actuellement sur le marché en ce qui concerne les écrans. Mais les dalles, surtout dans de grandes diagonales, restent chères à produire.

Si l’OLED offre un certain nombre d’avantages, cette technologie d’écran a un inconvénient majeur pour le grand public, elle est encore très onéreuse à produire. Ce qui entraîne un surcoût conséquent dans la facture finale. A fortiori lorsque la diagonale augmente. Il se pourrait cependant que des iPad et MacBook avec écran OLED soient en préparation.

Des iPad et MacBook OLED dès 2022 ?

À l’heure actuelle, les seuls appareils Apple équipés d’un écran OLED sont les iPhone et l’Apple Watch. Ceci étant dit, cela fait quelques mois que des rumeurs évoquent la possibilité que la firme de Cupertino prépare le passage au mini LED pour les autres produits de son catalogue. Une information qui, il faut le dire, nous laissait assez sceptique, d’autant plus qu’un autre source, de DigiTimes cette fois, affirme autre chose.

Selon le quotidien taïwanais, Apple aurait apparemment prévu de lancer des iPad et MacBook avec écran OLED dans le courant de l’année 2022. Si cette information est avérée, quid des produits avec dalle mini LED ? Cela signifie-t-il que les produits avec un tel écran n’existeront que le temps d’une année avant d’être remplacés par l’OLED ? Ou peut-être la marque à la pomme a-t-elle finalement décidé de zapper totalement le mini LED ?

Avec ou sans mini LED au catalogue ?

L’une des principales raisons expliquant qu’Apple n’ait pas encore doté ses iPad et autres MacBook d’un écran OLED, vous l’aurez compris, c’est le coût de fabrication. Créer une dalle OLED de ces tailles est très onéreux et ce surcoût devra nécessairement être répercuté sur la facture finale proposée aux consommateurs. C’est pour cette raison que les rumeurs précédentes laissaient qu’Apple pourrait opter pour la technologie mini LED.

Cela étant dit, il est tout à fait possible que cette nouvelle rumeur soit avérée. Apple pourrait garder les écrans OLED pour ses modèles et configurations les plus haut de gamme tandis que le mini LED serait utilisé pour les modèles d’entrée de gamme. Toujours est-il que, à l’heure actuelle, rien n’a été confirmé par la firme de Cupertino. Il faudra attendre, comme à l’accoutumée, pour savoir de quoi il retourne précisément.