Des Apple AirTag modifiés pour être totalement silencieux vendus en ligne

Pour éviter de mauvais usages, et notamment pour lutter contre le harcèlement ou l’espionnage pur et simple, Apple a implémenté un certain nombre de fonctionnalités de protection en ce sens dans ses AirTag. Cela inclut par exemple une fonctionnalité logicielle qui alerte les utilisateurs si le système détecte un AirTag inconnu à proximité ainsi qu’une fonctionnalité matérielle qui permet aux AirTag d’émettre un son s’ils se retrouvent éloignés de leur propriétaire.

Cela fonctionne dans les deux sens. Comprenez par là que ces mesures peuvent aider à localiser un objet égaré sur lequel est fixé un AirTag et, dans le même temps, faire savoir aux utilisateurs qu’il y a un AirTag inconnu qui les suit. Ceci étant dit, il semblerait que certaines personnes aient commencé à vendre en ligne des AirTag modifiés sur lesquels les haut-parleurs ont été désactivés.

La découverte a été faite par Eva Galperin, directrice de la cybersécurité pour l’Electronic Frontier Foundation (EFF) qui a trouvé une fiche pour de tels AirTag modifiés sur Etsy. La fiche en question a depuis lors été supprimée, et selon le vendeur, ces modifications auraient été effectuées pour des raisons tout à fait innocentes.

Le vendeur a transmis à PCMag la déclaration suivante : “l’objectif de cette modification était de répondre à plusieurs demandes d’acheteurs intéressés par mon autre produit AirTag qui souhaitaient mettre un AirTag sur leur vélo, animal ou autre outil électrique.” Bien que ce raisonnement puisse être tout à fait valable, il y a malheureusement fort à parier que d’autres personnes ne les utilisent pour des raisons plus malhonnêtes, dira-t-on.

Apple a un problème grandissant vis-à-vis de la protection de la vie privée avec ses AirTag et il est plus que temps que la firme de Cupertino prenne le sujet en charge, avant que ce ne soit plus possible du tout.