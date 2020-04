Des AirPods X et un casque circum-aural dévoilés durant la WWDC 2020 ?

Récemment, nous avions entendu des rumeurs voulant que Apple planifierait une nouvelle variante de ses AirPods Pro, les AirPods Pro Lite. Aujourd’hui, selon un tweet de Jon Prosser, il se pourrait que ces écouteurs soient finalement baptisés AirPods X et ceux-ci pourraient être lancés durant la WWDC 2020. Aux côtés d’un casque circum-aural estampillé Apple. Voilà ce que l’on sait.

Selon Jon Prosser, les AirPods X seraient similaires dans le concept aux Beats X, que Apple a conçu pour la pratique sportive. À l’heure actuelle, la gamme AirPods n’a aucun modèle résistant à la sueur de manière digne de ce nom. Ces écouteurs peuvent effectivement être utilisés durant les séances de sport mais chaque session augmente le risque de les endommager. Ces AirPods X pourraient enfin corriger cela. Toujours selon notre homme, les AirPods X coûteraient environ 200$. Légèrement moins cher que les AirPods Pro donc.

En plus de ces AirPods X, Jon Prosser ajoute que la firme de Cupertino pourrait aussi lancer un nouveau casque circum-aural, similaire au Beats 700. Pour l’heure, nous ne savons que très peu de chose concernant ce casque mais si l’information est avérée, il pourrait s’agir du premier casque de cette catégorie estampillé Apple. Il serait vendu aux alentours de 350$. Ces deux nouveaux produits pourraient être annoncés durant la WWDC 2020, un événement qui, pandémie de Covid-19 oblige, aura lieu uniquement en ligne. Il faudra encore attendre quelques mois pour en connaître tous les détails. Pour l’heure, on prendra l’information avec des pincettes.

