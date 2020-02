Des AirPods Pro Lite en préparation chez Apple ?

Avec ses AirPods, Apple tient là une vraie nouvelle gamme de produits. Ceux-ci se déclinent année après année en de nouveaux modèles et la marque à la pomme ne semble pas en avoir terminé avec ses écouteurs true wireless. Une nouvelle variante serait en préparation.

L’année dernière, la firme de Cupertino lançait ses AirPods Pro. S’il fallait résumer, nous dirions qu’il s’agit d’AirPods améliorés, améliorés grâce notamment à la présence d’une réduction active de bruit et d’une meilleure qualité de son. Aujourd’hui, selon un nouveau rapport de DigiTimes, il semblerait que Apple travaille sur une nouvelle paire de ses écouteurs true wireless, des AirPods Pro Lite. Que cela signifie-t-il au juste ?

Apple travaillerait sur des AirPods Pro Lite

La réponse à cette question, du moins pour le moment, est : “on ne sait pas”. En effet, mis à part le fait que cette version des écouteurs à succès d’Apple serait en développement en interne, ce rapport ne nous offre aucun détail. On peut cela dit extrapoler sans trop prendre de risque avec la présence du terme “Lite” en s’attendant à un modèle plus abordable en terme de tarif. Ceci se traduirait par l’absence de certaines fonctions, comme c’est souvent le cas. Mais comme le précise MacRumors, la différence de prix entre la version avec étui sans fil des AirPods et AirPods Pro n’est que d’une cinquantaine d’euros. Difficile dans ce contexte de trouver une place dans cette gamme.

Le mystère reste encore entier si tel est le cas

Plusieurs rumeurs ont déjà évoqué la possibilité que la firme de Cupertino annonce une nouvelle version des AirPods cette année. Il est donc tout à fait possible qu’il puisse s’agir de ce modèle très particulier d’AirPods Pro Lite. Cela étant dit, DigiTimes n’est pas non plus le plus doué face au délicat jeu des prédictions et autres rumeurs concernant Apple. Autrement dit, on prendre cette information avec des pincettes, en se contentant d’y voir là une énième rumeur. Apple devrait en tout cas tenir un événement presse en Mars au cours duquel la marque à la pomme devrait annonçait de nouveaux produits comme l’iPhone SE 2. Qui sait, peut-être aurons davantage de détails au sujet de ces AirPods Pro Lite à ce moment-là. À suivre !