Derek Kolstad, créateur de John Wick, souhaite adapter deux jeux indépendants sur le petit écran

My Friend Pedro et Bendy and the Ink Machine pourraient être adaptés en série télévisée par le scénariste Derek Kolstad.

Entre le quatrième film John Wick (sortie pour fin mai 2022), l’adaptation cinématographique de Just Cause pour Constantin Film et Prime Universe Films ainsi que la série Hitman pour Fox 21, Derek Kolstad écrit également des scénarios pour de potentielles séries se basant sur les jeux My Friend Pedro et Bendy and the Ink Machine développés par DeadToast Entertainment et Joey Drew Studios : “J’ai un pitch pour une série télévisée basée sur le jeu vidéo My Friend Pedro, ainsi que pour Bendy and the Ink Machine. C’est drôle, la raison pour laquelle je vous réponds de cette façon, c’est que j’ai ces notes sur mon ordinateur, ‘c’est ce sur quoi je travaille aujourd’hui’ (…) Si je peux imiter et reproduire n’importe quel succès que j’ai eu avec John Wick ailleurs, je vais être cet enfant de 11 ans qui s’est glissé dans la salle d’un film classé R, en riant.”

Pour mémoire, My Friend Pedro est un run and gun mélangeant techniques de tir akimbo et ralentis à la bullet time avec des acrobaties à la manière du parkour. Bendy and the Ink Machine (ou BATIM) est lui un survival horror en vue à la première personne et au format épisodique qui suit un animateur à la retraite devant retourner dans son ancien studio après l’invitation d’un ancien employeur. Là, il découvre un cauchemar de personnages de dessins animés apparemment animés par la mystérieuse Ink Machine.