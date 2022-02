Dépôt de plainte contre Apple pour le défaut de scrolling de l’iPad mini 6

Apple attaqué en justice pour un supposé défaut sur l'iPad mini 6 concernant le défilement à l'écran.

Lorsque l’iPad mini 6 fut lancé l’année dernière, certains utilisateurs avaient constaté que la tablette souffrait d’un problème au niveau du scroll, celui-ci étant très inconsistant, avec des lignes qui défilent de manière non synchronisée, si l’on peut dire. Apple avait plus tard déclaré que ce n’était pas un problème en soi, suggérant que tout ceci était normal et que la firme de Cupertino ne procèderait pas à un quelconque rappel de produit puisque, selon elle, il n’y avait rien à corriger.

Aujourd’hui, il semblerait que cette inaction ait conduit à un dépôt de plainte, plus précisément, à la création d’un recours collectif, en l’encontre de l’entreprise. Selon le dossier, le plaignant affirme que, à cause de cet effet de défilement défectueux, “des utilisateurs ont souffert du mal de transport, de nausées, de vomissements et de migraines lorsqu’ils utilisaient l’appareil à cause de ce défaut.”

La plainte affirme par ailleurs que la marque à la pomme est au courant de ce “défaut” et continue de vendre la tablette malgré cela et qu’elle ne prend aucune mesure pour tenter de le corriger ou a minima de corriger ses supports marketing pour informer de ce souci. Le dossier va même jusqu’à déclarer qu’Apple tente de tenir secret ce problème et accuse la firme de Cupertino de fraude, de violation des lois sur la concurrence de Californie et de publicité mensongère.

Apple, de son côté, avait déclaré que cet effet est considéré comme un “comportement normal” avec les écrans LCD. Ceci est dû à la manière dont les dalles LCD gèrent le rafraîchissement. Un délai durant le rafraîchissement peut causer cet effet de défilement tremblotant. La marque à la pomme utilise des dalles LCD dans ses produits depuis de nombreuses années, que ce soit dans les iPad, les MacBook, les iMac ou les iPhone, mais pour une raison ou une autre, cet effet est particulièrement visible sur l’iPad mini 6.

Impossible à ce stade de savoir comment ce dépôt de plainte va évoluer. Apple va-t-il décider de se battre en justice, cherchera-t-il à trouver un accord à l’amiable ? L’avenir nous le dira.