Demon’s Souls : un aperçu détaillé du remake sur PS5

Sony dévoile un épisode spécial de l'émission PlayStation State of Play consacré au remake de Demon's Souls.

Le directeur artistique de Japan Studio, Gavin Moore, explique comment la nouvelle version de Demon’s Souls a pu voir le jour avec les talentueux développeurs de Bluepoint Games : “Ce remake extrêmement ambitieux et d’une ampleur monumentale transforme une exclusivité PlayStation emblématique en un spectable éblouissant. Les graphismes, l’audio, l’atmosphère de Demon’s Souls sont parfaitement adaptés à la nouvelle génération. Nous sommes tous très fan du jeu original et nous souhaitions offrir aux joueurs une expérience digne de la PS5 (…) Ceux qui ont joué à l’opus original sur PS3 remarqueront que les ennemis se comportent exactement comme dans leurs souvenirs. Certes, vous pouvez jouer en 60fps dans le mode perfomance et les animations ont été complètement repensées, mais le rythme des combats, lui, reste inchangé. Nous utilisons le code original pour ces piliers de gameplay qui constituent l’essence du jeu. Nous avons seulement réajusté tout ce qui est autour pour un jeu encore plus beau. C’est un moteur moderne qui offre cette expérience de combat angoissante dans laquelle la moindre erreur peut être fatale. Nous jouons avec le mode performance, qui vise le 60fps et tourne en 4K dynamique. Il y a également une option cinématographique à 30fps avec une résolution 4K native encore plus saisissante. Que vous privilégiiez la fluidité et la réactivité ou que vous souhaitiez simplement vivre une expérience détaillée, le jeu est un véritable régal pour les sens sur PS5 (…) Vous pourrez découvrir ce monde incroyable en audio 3D simplement en branchant un casque. Nous sommes également ravis de la rétroaction haptique de la manette sans fil DualSense. Nous voulions que le combat soit plus brut, plus sombre. Cette manette permet de ressentir le choc de l’acier contre l’acier ou le crépitement de la boule de feu que vous tenez dans votre main et que vous vous apprêtez à lancer sur vos ennemis (…) Vous aurez peut-être remarqué que nous avons ajouté de nouvelles animations pour tous les types d’armes, en respectant le rythme et la sensation des attaques originales. C’est un changement minime, mais il rend chaque arme un petit peu plus unique et la victoire encore plus douce.”

Settle in for 12 minutes of new Demon’s Souls footage in this special State of Play presentation: https://t.co/RISnoWg3Mr pic.twitter.com/KhmpS6tubJ — PlayStation (@PlayStation) November 7, 2020

L’outil de création de personnages et le mode photo du remake de Demon’s Souls

Gavin Moore explique également que Bluepoint Games a fait le nécessaire pour recréer l’ensemble des fonctionnalités du jeu original sur PS5 dont l’outil de création de personnages : “De la personnalisation du visage aux types de cheveux, plusieurs milliers de combinaisons sont à votre disposition. Vous pouvez donc créer un avatar qui vous correspond (…) En créant votre personnage comme vous l’entendez, vous créez un lien émotionnel avec le monde de Demon’s Souls. Vous n’incarnez pas un barbare tout en muscles ou un dieu tout puissant, mais une personne normale, vulnérable, proche de vous. Ensemble, vous éprouverez les mêmes peurs et devrez surmonter les mêmes défis. Voir votre personnage adoré mourir sous vos yeux est toujours un crève-cœur, mais c’est ce sentiment qui vous pousse à vous venger, à reprendre le combat. Chaque victoire est plus douce, parce qu’alors, votre création perdure. Ce nouvel outil de création de personnages vous permet de personnaliser votre apparence grâce aux plus de 16 millions de transformations possibles. Nous avons ajouté encore plus d’options de personnalisation que vous n’en aviez dans le jeu sur PS3. Nous avons également travaillé dur pour offrir de nombreuses possibilités aux joueurs qui souhaitent ajuster chaque réglage. Jouez un personnage qui vous ressemble ou auquel vous souhaiteriez ressembler.”

First details on the enhanced character creator and all-new Photo Mode in Demon’s Souls: https://t.co/5vV0t3vUsd pic.twitter.com/NeSCjBQ1xc — PlayStation (@PlayStation) November 5, 2020

Il fait également le point sur le mode photo qui permettra de capturer les meilleurs moments de l’action-RPG : “Vous pouvez masquer ou afficher les armes et les heaumes, ou même masquer le personnage entier pour immortaliser vos scènes d’anthologie. Mais si l’envie vous en dit, vous pouvez aussi prendre la pose ou changer d’expression pour un selfie exceptionnel. Bien sûr, vous pouvez changer les paramètres de l’appareil photo, zoomer, dézoomer, mettre un filtre ou flouter vos amis (ce qui n’est pas très gentil !). Tous les filtres sont également disponibles en jeu, en dehors du mode photo. Vous pourrez ainsi régler la luminosité, le contraste, les niveaux de couleur et retrouver le style du jeu original sur PS3 si vous le souhaitez.”

Une OST avec des compositions entièrement retravaillées pour Demon’s Souls et son remake

L’ambiance sonore du remake de Demon’s Souls sera bluffante : “Sur PS5, nous avons recomposé et complètement réorchestré la très belle musique de Shunsyke Kida avec 120 musiciens de renommée mondiale dans le légendaire studio Air, à Londres. La musique que vous entendez face au Rôdeur enflammé est l’un des incroyables morceaux composés pour ce remake (…) Pour moi, ce qui caractérise le plus Demon’s Souls, c’est la place qu’occupent le son et la musique dans le jeu. La musique y est utilisée avec parcimonie, son absence instille la peur et une sensation de solitude et de désespoir envahit le joueur. Mais le vide laissé par la musique est comblé par les bruits qui vous entourent. Chaque goutte d’eau au-dessus de votre tête et chaque craquement de branche sous vos pieds exacerbent la tension, la nervosité. Vous vous demandez ce qui a bien pu faire tomber ces rochers, ou d’où proviennent ces gémissements dans la pénombre. Cet environnement sonore contribue à l’ambiance effroyable et vous immerge totalement dans ce monde aussi brutal que magnifique. La musique n’entre en scène que lorsque vous devez faire face aux plus grands défis du jeu, les boss terrifiants. Elle crée ainsi la toile de fond parfaite pour une rencontre épique. La musique rend ces moments inoubliables. Les personnages incroyables contribuent eux aussi à faire de ce monde ce qu’il est. Certains sont gentils, d’autres sont méchants, mais tous ont une histoire à raconter. Nous avons réenregistré tous les dialogues et nous avons eu la chance de retrouver la plupart des comédiens originaux dans leur rôle emblématique. Nous avons hâte de voir les fans du jeu original retomber amoureux de leurs voix et personnages préférés. Nous avons passé d’innombrables heures à ajouter de nouveaux bruits dans le jeu, pour vraiment donner vie à ce monde. Ces bruits de Boletaria hanteront vos rêves. Les battements de cœur incessants et le chant envoûtant de la tour de Latria vous feront-ils perdre l’esprit ? Combien d’entre vous parviendront à trouver le courage d’affronter la terrifiante Araignée cuirassée tapie dans les profondeurs de Rochecroc ? La musique vous donnera peut-être du courage. Nous lui avons porté autant d’attention qu’à l’environnement sonore. Nous avons retravaillé la bande originale composée par Shunsuke Kida et crée de nouveaux arrangements dramatiques à partir de ses thèmes magnifiques. Tout a été réenregistré dans les studios Air de Londres avec un orchestre et une chorale de renommée mondiale. Même le célèbre orgue de Temple Church a contribué à cette bande originale pour donner encore plus de profondeur aux morceaux.”

L’univers de Demon’s Souls pour les nuls

Enfin, Gavin Moore de Japan Studio détaille certains lieux iconiques qui seront présents dans Demon’s Souls sur PS5 : “Le noyau de Demon’s Souls est le Nexus. Le Nexus vous donne accès aux cinq archipierres du jeu qui vous permettent de rejoindre une région différente de Boletaria.Vous découvrirez aussi de nombreux PNJ qui font partie intégrante de l’expérience narrative. Nous avons eu la chance de retrouver de nombreux acteurs originaux. Pénétrons maintenant dans la première archipierre, celle du petit roi, et entamons notre périple aux portes de Boletaria… C’est là que le vrai Demon’s Souls commence. Vous perdez de l’énergie en attaquant, en vous défendant et en esquivant. Prenez donc bien en considération l’endroit où vous vous trouvez, les dangers auxquels vous devez faire face et la puissance de vos ennemis. Ces lémures ne sont pas très intimidants. Leurs mouvements sont simples, leur capacités d’attaque sont limitées. Mais même ces premiers ennemis peuvent constituer une menace si vous ne faites pas attention. Nous avons ajouté une myriade de nouveaux effets sonores pour mettre à profit la technologie Tempest 3D AudioTech de la console. Vous entendrez désormais les espions impériaux se faufiler derrière vous dans le palais de Boletaria, ou encore une créature rampante sortir de la vase dans le Val fangeux (…) Nous avons quitté l’air libre de Boletaria et nous sommes descendus dans le repaire du Rôdeur enflammé, au plus profond des mines de Rochecroc… Le Rôdeur enflammé est l’un des boss de Demon’s Souls les plus appréciés et vous le découvrez ici avec un niveau de détail exceptionnel. L’éclairage en temps réel, les incroyables effets de particules ainsi qu’une arène entièrement repensée offrent une bataille spectaculaire dans un monde de feu. La tour de Latria. La première partie de la troisième archipierre. Il s’agit de l’un des zones les plus mémorables de Demon’s Souls. Elle est vraiment terrifiante et oppressante. Elle regorge de détails et d’innombrables coins et recoins. Nous avons augmenté le nombre d’objets présents sur PS5. Le sol y est recouvert de gravats, de vases brisés et d’objets abandonnées. C’est un décor idéal pour les combats contre les ennemis. Ces Flagelleurs mentaux par exemple, envoient des projectiles incandescents à travers de longs couloirs. Pour tous ces effets ajoutés ou améliorés, nous souhaitions trouver un équilibre entre l’effroi et la beauté pour faire écho à la chute du royaume de Boletaria autrefois si glorieux. Nous sommes désormais dans le sanctuaire des tempêtes. Chaque classe de personnage offre des sensations différentes. Les chevaliers dans leur armure sont forts, mais légèrement maladroits lors qu’ils esquivent une attaque. Le voleur, quant à lui est rapide et a le pas sûr, mais il doit faire preuve de finesse pour infliger un coup mortel. Tous ceux qui ont joué à Demon’s Souls sur PS3 savent que le Val fangeux est l’un des niveaux les plus difficiles et éprouvants du jeu. Nous avons hâte que les joueurs retrouvent ce marais sombre et saisissant. Cette zone représentait un défi de taille car nous souhaitions conserver la nature parfois déroutante et labyrinthique de ce niveau, tout en nous appuyant sur les mythes de Boletaria. Après tout, c’est ici que sont exilés les parias et les indésirables. Nous souhaitions rendre la vallée encore plus vivante dans ce remake, nous avons donc pu repenser un niveau emblématique de l’histoire des jeux vidéo. Voici également le Colosse impur, un tourbillon cauchemardesque de détritus jetés depuis les hauteurs. Pour avoir une chance de le vaincre, gardez vos distances, prévoyez minutieusement vos attaques et utilisez une arme capable de transpercer cette monstruosité toxique.”

Demon’s Souls en 4K : douze minutes de gameplay

En exclusivité sur PS5, Le remake de Demon’s Souls sortira le 12 novembre prochain. En plus de l’expérience hors ligne, vous pourrez découvrir les fonctionnalités multijoueur synchrones et asynchrones dès le début du jeu.